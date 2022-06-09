Vụ bé gái 4 tuổi bị người đàn ông lạ mặt đánh tới tấp tại khu vui chơi trẻ em: Gia đình hiện đang làm việc với cơ quan Công an

Xã hội 09/06/2022 15:46

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị người đàn ông lạ mặt đánh tới tấp tại khu vui chơi dành cho trẻ em, mới đây Công an địa phương đã xem xét và tiếp nhận đơn tố cáo cùng bằng chứng từ gia đình cháu bé bị đánh.

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, sáng 9/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm theo clip được camera ghi lại hình ảnh bé gái bị một người đàn ông mặc áo đen đánh tại khu vui chơi giải trí ở Hoàng Mai (Hà Nội), khiến nhiều người bức xúc.

Theo thông tin chia sẻ, bé gái 4 tuổi đang chơi tại khu vui chơi kể trên có ném bóng nhựa vào một người đàn ông mặc áo đen. Sau đó, người đàn ông này đã dùng cách cư xử bạo lực khi liên tiếp đánh bé gái ngay tại đó, thay vì nhắc nhở.

Vụ bé gái 4 tuổi bị người đàn ông lạ mặt đánh tới tấp tại khu vui chơi trẻ em: Gia đình hiện đang làm việc với cơ quan Công an - Ảnh 1
Người đàn ông có hành động đánh cháu bé ngay vùng đầu - Ảnh: cắt từ video

Khi về nhà, thấy con gái có biểu hiện lo sợ, khóc nhiều nên người thân đã hỏi cháu bé và xin trích xuất camera để tìm hiểu sự việc.

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News, chiều 9/6, anh Nguyễn Tuấn Anh (bố bé gái) cho biết anh đang làm việc với Công an quận Hoàng Mai để đề nghị điều tra.

"8h ngày 9/6, tôi đã nộp toàn bộ video, bằng chứng về việc con gái bị đánh cho Công an phường Hoàng Liệt và đã được lập biên bản toàn bộ vụ việc. Thông tin chi tiết sẽ do cơ quan chức năng cung cấp sau", anh Tuấn Anh nói.

Anh Tuấn Anh cho hay thời điểm trên, vợ anh ngồi ở khu vực chờ bên ngoài do đang mang bầu, không thể trông coi con gái trực tiếp ở trong khu vui chơi.

Theo hình ảnh từ camera giám sát, bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng đầu, khi cháu bé bỏ đi, người này vẫn tiếp tục đánh thêm một phát. Bé gái còn bị người đàn ông trên chửi bới, đe dọa.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ. 

Nguồn Video: Zing News

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