Công an Hà Nội: Đã mời người đàn ông đánh, tát vào mặt bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi lên làm việc

Xã hội 09/06/2022 16:13

Lực lượng chức năng công an phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai đã mời người đàn ông đánh, tát vào mặt vào mặt bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi trẻ em.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, vào ngày 9/6, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có báo cáo sơ bộ về vụ việc người đàn ông ra tay đánh bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi, tại hiệu sách AC book, Tây Nam Linh Đàm. 

Cũng trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã mời người đàn ông này lên làm việc liên quan đến vụ việc trên.

Công an Hà Nội: Đã mời người đàn ông đánh, tát vào mặt bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi lên làm việc - Ảnh 1
Người đàn ông đánh bé gái trong vụ việc - Ảnh: Zing

Trước đó, dẫn tin từ Zing, vào tối ngày 7/6, bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ADCBook, khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn.

Sau khi kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi, người mẹ phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh. Nguyên nhân được cho là bé gái đã ném bóng trúng con của người đàn ông trên. Theo hình ảnh từ camera giám sát, bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng đầu, khi cháu bé bỏ đi, người này vẫn tiếp tục đánh thêm một phát. Bé gái còn bị người đàn ông trên chửi bới, đe dọa.

Công an Hà Nội: Đã mời người đàn ông đánh, tát vào mặt bé gái 4 tuổi ở khu vui chơi lên làm việc - Ảnh 2
Camera ghi lại cảnh người đàn ông tát bé gái trong nhà bóng - Ảnh: Báo Thanh niên

Sau đó, anh Nguyễn Tuấn Anh (bố bé gái) cho biết anh đang làm việc với Công an quận Hoàng Mai để đề nghị điều tra. Cụ thể, Anh Tuấn Anh cho hay thời điểm trên, vợ anh ngồi ở khu vực chờ bên ngoài do đang mang bầu, không thể trông coi con gái trực tiếp ở trong khu vui chơi. Đồng thời, anh cho biết con gái bị đánh nhiều lần, đồng thời, người đánh còn chửi, dọa khiến nạn nhân sợ hãi, khóc.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Vụ bé gái 4 tuổi bị người đàn ông lạ mặt đánh tới tấp tại khu vui chơi trẻ em: Gia đình hiện đang làm việc với cơ quan Công an

Vụ bé gái 4 tuổi bị người đàn ông lạ mặt đánh tới tấp tại khu vui chơi trẻ em: Gia đình hiện đang làm việc với cơ quan Công an

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị người đàn ông lạ mặt đánh tới tấp tại khu vui chơi dành cho trẻ em, mới đây Công an địa phương đã xem xét và tiếp nhận đơn tố cáo cùng bằng chứng từ gia đình cháu bé bị đánh.

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