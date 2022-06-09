Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị nam thanh niên đánh ở khu vui chơi: Gia đình bức xúc tột độ khi thấy con gái bị đánh nhiều lần

Xã hội 09/06/2022 13:59

Theo lời kể gia đình, sau khi check camera an ninh cho thấy, người đàn ông cho rằng bé gái ném bóng vào mình nên “đánh một lần rồi lại đi tìm để đánh tiếp”.

Sáng 9/6, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng tố cáo một người đàn ông có hành vi bạo hành trẻ em tại khu vui chơi xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội khiến dư luận xôn xao, phẫn nộ.

Cụ thể, theo thông tin của VTC news, anh N.T.A (bố của bé gái bị bạo hành, trú quận Hoàng Mai) kể lại thì vào tối 7/6, con gái 4 tuổi của anh được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi A. (thuộc khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt).

Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn nên gia đình đã tiến hành kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi. Lúc này, người mẹ phát hiện con gái bị một người đàn ông đánh. Nguyên nhân được cho là bé gái đã ném bóng và va trúng con của người đàn ông trên.

Trao đổi với Dân Việt, anh A. cho biết thêm khi đó, anh bận nên không đi cùng còn mẹ cháu đang mang bầu nên chỉ ngồi ở ngoài, con gái vào chơi trò chơi: "Một lát cháu chạy ra thì có người đàn ông quát mắng vì cho rằng con tôi ném bóng vào bác, thấy vậy vợ tôi liền xin lỗi để bác bỏ qua nhưng người đàn ông này vẫn quát mắng cháu".

Không chỉ vậy, camera an ninh còn cho thấy, người đàn ông đánh con gái của anh nhiều lần. Anh T.A nói: "Một bé 4 tuổi biết gì ném bóng. Một người lớn đánh trẻ em là không thể chấp nhận được. Đánh như một người lớn và đánh một lần rồi đi tìm con tôi chỗ khác để đánh tiếp. Nhân viên ở khu vui chơi có nói lại rằng không chỉ đánh, sau anh ấy ra ngoài còn chửi và doạ con bé rất nhiều và nó khóc từ lúc đấy mãi không dừng".

Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị nam thanh niên đánh ở khu vui chơi: Gia đình bức xúc tột độ khi thấy con gái bị đánh nhiều lần - Ảnh 1
Người đàn ông nghi có hành động bạo hành bé gái tại khu vui chơi - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, ngày 8/6, gia đình đã trình báo với cơ quan chức năng và hôm nay, họ tiếp tục cung cấp thêm thông tin. Công an phường Hoàng Liệt cho biết đang xác minh và sẽ thông tin khi có kết quả.

Tìm người đàn ông nghi vấn bạo hành bé gái 4 tuổi trong khu vui chơi ở Hà Nội

Tìm người đàn ông nghi vấn bạo hành bé gái 4 tuổi trong khu vui chơi ở Hà Nội

Sau buổi vui chơi về, thấy con gái có biểu hiện lo sợ, khóc nhiều nên người cha đã xin trích xuất camera để tìm lại người đàn ông nghi vấn.

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