Tạm giữ hình sự người giữ trẻ bạo hành khiến bé 1 tuổi tử vong

Xã hội 01/06/2022 08:07

Công an xác định, người giữ trẻ dùng tay đánh vào bụng bé gái 1 tuổi khiến bé tử vong do dập gan, phổi.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 31/5, sau khi ra quyết định tạm giữ hình sự Hứa Thị Kim Trang (SN 2001, ngụ Bình Tân) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành khiến bé gái 1 tuổi tử vong, Công an quận Bình Tân hoàn tất hồ sơ chuyển giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an TP Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó chiều 27/5, Công an quận Bình Tân tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện quận Bình Tân về trường hợp bé gái T.N.T.K (SN 2001, quê Sóc Trăng, trọ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân) nhập viện trong tình trạng tím tái được xác định tử vong trước khi đến bệnh viện. Công an quận Bình Tân đã điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tạm giữ hình sự người giữ trẻ bạo hành khiến bé 1 tuổi tử vong - Ảnh 1
Căn nhà nơi cháu K. bị bạo hành - Ảnh: báo Công an nhân dân

Theo thông tin của Vietnamnet, qua điều tra, do bận đi làm nên vợ chồng chị S.H.V (37 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận Bình Tân) thường gửi con gái út là T.N.T.K (1 tuổi) cho nghi can Hứa Thị Kim Trang trông coi.

Sáng sớm ngày 27/5, chị V. gửi con cho Hứa Thị Kim Trang rồi đi làm. Gần trưa chị V nhận điện thoại của Trang báo cháu K bị ho, cơ thể tím tái… Chị V lập tức quay về cùng Trang đưa cháu K đi cấp cứu nhưng bé gái đã tử vong khi chưa nhập viện.

Khi nhận tin báo, Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra. Khám nghiệm tử thi cháu K, công an xác định bé bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, phổi… có dấu hiệu bị bạo hành.

Công an đã đưa Trang về làm việc. Qua đấu tranh, Trang khai, sáng 27/5 khi trông coi thấy cháu K. ho, oẹ sữa nên dùng tay đánh nhiều lần vào bụng bé gái. Đến khi cháu K. tím tái cơ thể, bất tỉnh thì Trang hốt hoảng gọi điện thoại cho mẹ bé về đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Hiện, Công an quận Bình Tân đã mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vụ bé gái 1 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở TPHCM: Người giữ trẻ khai gì?

Vụ bé gái 1 tuổi tử vong nghi bị bạo hành ở TPHCM: Người giữ trẻ khai gì?

Ngày 31/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã tạm giữ hình sự Hứa Thị Kim Trang, 21 tuổi, để điều tra vụ việc bé gái 1 tuổi tử vong xảy ra trên địa bàn, nghi do bạo hành.

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