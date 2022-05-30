TP.HCM: Bé gái 2 tháng tuổi nuốt phải nhẫn vàng, mắc kẹt ở thực quản gây nguy hiểm

Xã hội 30/05/2022 10:47

Bé gái nuốt phải chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón tay, khiến dị vật trôi vào thực quản, gây khó thở, Biểu hiện tăng tiết đờm nhớt.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết đã tiếp nhận một trường hợp bé gái 2 tháng tuổi vừa phải chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện tư nhân trên địa bàn TPHCM. Thời điểm nhập viện, bé có biểu hiện tăng tiết đờm nhớt, khó thở.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người nhà ghi nhận, trước đó bé được đeo một chiếc nhẫn vào trên tay. Khi đói, trẻ đưa tay vào miệng mút theo thói quen thì bất ngờ có biểu hiện ho sặc sụa, đỏ mặt, khó thở. Gia đình lập tức chuyển trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

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Hình ảnh chiếc nhẫn vàng trong ngực bé gái trước khi được gắp ra ngoài - Ảnh: VNExpress

Dẫn tin từ VNExpress, bác sĩ Trương Ngọc Nhã, Trưởng Trung tâm Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, sau thăm khám và kết quả chụp X-quang, ê kíp xác định có hình ảnh dị vật dạng kim loại giống chiếc nhẫn nằm trong thực quản của bệnh nhi. Chiếc nhẫn có hoa văn được trang trí tạo thành những góc cạnh nhọn và sắc nguy cơ gây tổn thương thực quản của trẻ.

Qua hội chẩn nhanh, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phương pháp nội soi gắp dị vật. Bằng thiết bị nội soi chuyên dụng cho bệnh nhi, các bác sĩ đã lấy thành công chiếc nhẫn ra khỏi thực quản của trẻ. Cháu đã may mắn khi không bị tổn thương thực quản, sau thủ thuật can thiệp lấy dị vật, ngày 30/5 sức khỏe của bệnh nhi đã bình phục tốt.

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Chiếc nhân mà bệnh nhi nuốt phải - Ảnh: báo Tiền Phong

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh rằng trẻ nhỏ chưa thể ý thức được những nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân nhưng rất tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh bằng mọi giác quan nên dễ đối mặt với những nguy hiểm. Để tránh rủi ro do hóc dị vật có thể xảy ra với trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ chơi các đồ chơi nhỏ, sắc nhọn, các vật dễ cho vào miệng như: nhẫn đeo tay, pin, đồng xu, viên bi hoặc các vật có hóa chất độc hại.

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