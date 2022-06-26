Đã bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến 2 chị em tử vong tại Thủ Đức

Xã hội 26/06/2022 14:17

Công an Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm phóng hoả khiến hai chị em tử vong tại phường Bình Trưng Tây.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm phóng hoả khiến hai chị em tử vong tại phường Bình Trưng Tây.

Đã bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến 2 chị em tử vong tại Thủ Đức - Ảnh 1
Nghi phạm Lê Công Hậu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Nghi phạm bị bắt giữ là Lê Công Hậu, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Hậu là nghi phạm đã dùng xăng châm lửa đốt nhà chị KTTL tại hẻm 19 đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây.

Sau khi gây án, Hậu đã về quê tại tỉnh Bến Tre để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Thủ Đức đã bắt giữ được Hậu.

Đã bắt giữ nghi phạm phóng hỏa khiến 2 chị em tử vong tại Thủ Đức - Ảnh 2
Hiện trường vụ phóng hoả khiến 2 chị em tử vong - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, công an xác định căn nhà xảy ra vụ cháy là của bà K.L. (sinh năm 1973). Bà K.L sống cùng 2 người con gái là chị Ng.N. (sinh năm 1999), Ng.X. (là em của N., sinh năm 2003).

Cách đây vài ngày, 3 người thân của bà L. dưới quê lên khám bệnh và tá túc tại căn nhà trên. Rạng sáng 25/6, 3 người thân của bà K.L ngửi thấy mùi khét và nhìn thấy lửa cháy ở phòng khách nên hô hoán, bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lan rộng ra toàn bộ căn nhà. Chị N. và X. (là em của N.) ở trên gác căn nhà không thoát ra được.

Công an tiến hành dập lửa, kiểm tra, phát hiện chị N. tử vong trên gác. Riêng X. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

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Công an Thủ Đức và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bước đầu đã xác định được nghi phạm phóng hoả đốt nhà khiến 2 chị em tử vong.

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