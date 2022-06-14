Hé lộ nguyên nhân vụ cha sát hại con trai 5 tuổi rồi tử vẫn trong căn hộ chung cư ở Thủ Đức

Xã hội 14/06/2022 14:05

Ngày 14/6, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) hoàn tất công tác điều tra bàn giao thi thể Đ.M.T (SN 1989, quê quán Hà Nội) và bé trai 5 tuổi cho gia đình về mai táng.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, liên quan đến vụ hai cha con tử vong tại căn hộ chung cư 4S Linh Đông, phường Linh Đông, quá trình điều tra, đến nay Công an Thủ Đức đã làm rõ toàn bộ vụ việc. Danh tính hai cha con tử vong là anh Đ.M.T (33 tuổi) và cháu Đ.T.M (5 tuổi, cùng quê Hà Nội).

Qua công tác hiện trường và lời khai của những người liên quan, cơ quan công an đủ cơ sở xác định, anh T. có dấu hiệu bị trầm cảm đã sát hại con trai 5 tuổi của mình rồi tự tử.

Hé lộ nguyên nhân vụ cha sát hại con trai 5 tuổi rồi tử vẫn trong căn hộ chung cư ở Thủ Đức - Ảnh 1
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ Báo Công an nhân dân, anh Đ.M.T. sống cùng vợ, con trai 5 tuổi và mẹ vợ tại căn hộ tầng 9, chung cư 4S Linh Đông. Thời gian gần đây, T. có biểu hiện trầm cảm. Cách đây khoảng một tuần, anh T nói muốn… chết. Do đó, gia đình đã nhờ mẹ vợ từ quê lên trông coi, giúp anh T. uống thuốc.

Sáng 13/6, vợ của anh T đi làm. Khoảng 9h, người mẹ vợ thấy anh T có dấu hiệu bất thường, buồn bã nên có hỏi thăm nhưng anh này chỉ đáp trả ậm ừ. Sau đó, anh T. đưa con trai 5 tuổi vào phòng ngủ của hai vợ chồng.

Khoảng 10h, người mẹ vợ phát hiện nước từ trong phòng ngủ chảy lênh láng ra ngoài. Khi bà gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện không hay, bà gọi cho con gái để chỉ chỗ để chìa khoá. Khi mở cửa vào bên trong, bà hốt hoảng phát hiện con rể và cháu ngoại tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng tắm. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì đã quá muộn.

Tại căn hộ, cơ quan công an tìm thấy lá thư tuyệt mệnh có bút tích của anh T. để lại. Sau khi công an Thủ Đức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Tổ công tác phát hiện một bức thư tuyệt mệnh mà T. để lại với nội dung "Đừng cứu anh, đừng gọi xe cứu thương!".

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Công an Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ hai cha con tử vong trên địa bàn.

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