Theo VietNamNet, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho hay, đã bàn giao nghi can Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Được biết, Khoa được xác định là nghi phạm sát hại cha ruột là ông N.V.B. (72 tuổi) tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận.

Qua đấu tranh, Khoa đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an giám định, xác định Khoa dương tính với ma tuý.