Theo VietNamNet, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM cho hay, đã bàn giao nghi can Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”. Được biết, Khoa được xác định là nghi phạm sát hại cha ruột là ông N.V.B. (72 tuổi) tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận.

Một lần bực tức, ngày 27/5, Khoa đã nhốt ông B. tại phòng ngủ của tầng 3 của ngôi nhà. Trong khoảng thời gian suốt 10 ngày, Khoa dùng các vật dụng trong nhà làm hung khí. Hành hạ dã man ông B.

Theo điều tra, Khoa sống cùng cha ruột, là ông N.V.B (72 tuổi) tại một căn nhà trong hẻm số 86 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận. Trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai cha con thường phát sinh mâu thuẫn, mà Khoa khai là do cha có tuổi khó tính, hay cằn nhằn việc Khoa ham chơi, làm biếng…

Nghi can Nguyễn Anh Khoa khi bị bắt giữ. Ảnh: VietNamNet

Đến trưa 6/6, khi phát hiện cha tử vong, Khoa đã lấy nhiều tài sản, tiền, vàng rồi bỏ trốn. Khoa thuê phòng tại một khách sạn ở quận 10 để ẩn náu.

Theo Zing News, cũng thông tin về vụ việc, vào lúc 10h ngày 7/5, Công an quận Phú Nhuận nhận được điện thoại từ người dân cung cấp thông tin ông B. có khả năng chết tại nhà riêng. Cảnh sát và chính quyền địa phương phá khóa kiểm tra căn nhà trên, qua đó phát hiện ông B. đã chết trong tình trạng có nhiều vết thương trên cơ thể.

Sau 4 giờ truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Khoa khi nghi phạm đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường 12, quận 10. Bước đầu, Khoa thừa nhận do xin tiền tiêu xài nhưng cha không cho nên đánh đập, sát hại ông B.

Qua xét nghiệm, cảnh sát xác định Khoa dương tính với ma túy.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Giao Thông, đến gần 13h ngày 7/6, trên địa bàn quận Phú Nhuận (TP.HCM) xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong tại nhà riêng. Sự việc xảy ra tại căn nhà số 86/23/7 đường Thích Quảng Đức, phường 5 (quận Phú Nhuận).

Khu vực xảy ra sự việc - Ảnh: báo Giao Thông

Nạn nhân được xác định là ông N.V.B., sinh năm 1950. Ông B. sống cùng người con trai duy nhất tại căn nhà trên. Thời điểm ông B. tử vong, người con không có mặt tại hiện trường.

Một số người dân sống gần đó cho hay người thân của ông B. nhiều ngày liên lạc với ông qua điện thoại không được nên đã trình báo Công an phường 5, quận Phú Nhuận.

Nhận được tin báo, lực lượng công an cử người kiểm tra thì phát hiện cửa nhà bị khóa, gọi không có người trả lời nên quyết định phá khóa vào trong thì phát hiện ông B. đã tử vong trước đó.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.