Thủ Đức: Bàng hoàng phát hiện cha và con trai 5 tuổi tử vong trong căn hộ chung cư

Xã hội 13/06/2022 13:53

Công an Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra làm rõ vụ hai cha con tử vong trên địa bàn.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 13/6, Công an TP Thủ Đức (TP. HCM) vẫn đang phong tỏa căn hộ chung cư nằm trên đường số 30, phường Linh Đông để điều tra làm rõ nguyên nhân hai cha con tử vong trong căn hộ. hai cha con tử vong

Theo đó, Công an phường Linh Đông nhận tin báo về việc có người tử vong tại một căn hộ chung cư. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện người cha khoảng 38 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ.

Thủ Đức: Bàng hoàng phát hiện cha và con trai 5 tuổi tử vong trong căn hộ chung cư - Ảnh 1
 Nhiều người xung quanh vẫn còn bàng hoàng khi hay tin hai cha con tử vong trong căn hộ - Ảnh: Vietnmanet

Trước đó, theo báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, vào sáng cùng ngày, một số người dân phát hiện hai cha con sinh sống ở căn hộ tầng 9 chung cư 4S Linh Đông đường 30, phường Linh Đông, Thủ Đức treo cổ trong căn hộ nên vội hô hoán.

Thủ Đức: Bàng hoàng phát hiện cha và con trai 5 tuổi tử vong trong căn hộ chung cư - Ảnh 2
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Một số người dân tìm cách đưa 2 cha con đi cấp cứu nhưng người cha đã tử vong. Người con trai 5 tuổi được đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong. Nhận tin báo, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện tại, công an đang có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

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