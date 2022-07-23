Sau nhiều ngày mất tích, con gái gọi điện về trách gia đình tại sao báo công an con mất tích và nói là đang đi làm.

Theo thông tin từ Zing, Sáng ngày 23/7 bà Huỳnh Ngọc Liên (51 tuổi, ngụ quận Bình Tân), cho biết tối qua, con gái Dương Kim Yến (17 tuổi) đã gọi điện thoại về gia đình. Tuy nhiên, bà vẫn chưa biết được con gái đang làm gì, ở đâu. Yến đã gọi về cho gia đình tối ngày 22/7, nhưng chưa biết được con đang làm gì, ở đâu - Ảnh: Internet Bà Liên nói: “Yến nói đang đi làm và trách gia đình tại sao báo công an con đang mất tích. Con bé nói giống như có người đứng bên cạnh khống chế”. Sau nhiều lần gắng gượng hỏi, Yến nhắn tin lại cho biết đang làm ở một cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Ngay trong đêm, gia đình tìm đến nơi làm việc của bé thì biết đây là địa chỉ ảo.

Bà Liên cho biết Yến từ khi sinh ra đã có vấn đề về sức khỏe nên mới học hết cấp tiểu học là nghỉ. Bình thường Yến là một cô gái rụt rè, thường chỉ ở nhà chứ ít ra ngoài chơi. Em cũng không biết đường, không biết chạy xe nên khi em mất tích, cả nhà lại càng lo lắng hơn. Yến từng bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi xuống Bình Dương - Ảnh: Internet Trước đây, bà Liên mua cho Yến chiếc điện thoại di động để sử dụng mạng xã hội khi thấy con gái đã lớn nhưng ở nhà một mình buồn. Dùng được một thời gian, Yến bị người lạ dụ dỗ bỏ nhà đi xuống Bình Dương. Phát hiện con gái mất tích, bà truy thông tin bạn bè con quen qua mạng xã hội, yêu cầu thả người nếu không sẽ báo công an. Một ngày sau, Yến đã đi xe ôm về nhà an toàn.

“Từ khi Yến về nhà, gia đình không cho con sử dụng điện thoại di động nữa. Tôi không hiểu bằng cách nào, Yến tiếp tục bị dụ dỗ. Con gái rửa chén, quét nhà còn không xong thì biết làm việc gì. Tôi mong ai đó hãy trả con gái về với gia đình. Những ngày qua tôi như ngồi trên đống lửa vì lo cho con”, bà Liên lo lắng. Trước đó, ngày 10/7 Yến, nhà trên đường Tân Hòa Đông (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) có đi lễ ở Q.6, sau đó không thấy em về nhà nữa. Một số người bạn của Yến cho biết em trốn đi lễ đến tiệm net chơi, rồi mất tích từ đó.

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