Đã tìm thấy thi thể 1 trong 2 cha con mất tích khi chìm tàu ở Phú Quốc

Xã hội 13/07/2022 15:28

Liên quan đến vụ sóng lớn đánh lật ghe lưới ghẹ trên biển Phú Quốc khiến 2 cha con mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân.

Liên quan đến vụ lật ghe làm hai cha con mất tích xảy ra tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 13/7, lãnh đạo UBND phường Dương Đông xác nhận đã tìm thấy thi thể của người con.

Cụ thể, sáng sớm cùng ngày người dân địa phương phát hiện một thi thể kẹt trong các chiếc ghe đang neo đậu ở khu vực bờ kè xóm Cồn, nên báo cơ quan chức năng.

Sau khi đưa thi thể lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm và sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo lãnh đạo UBND phường Dương Đông, sáng cùng ngày chính quyền địa phương đã đến chia buồn, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân người bị nạn và gửi hỗ trợ cho gia đình. Hiện lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích còn lại.

Đã tìm thấy thi thể 1 trong 2 cha con mất tích khi chìm tàu ở Phú Quốc - Ảnh 1
Tàu cá bị sóng đánh chìm - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, theo Tiền Phong,  khoảng 14 giờ 30 ngày 12/7, tàu đánh lưới ghẹ do ông Đặng Văn Nhiều (ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) là thuyền trưởng, điều khiển vào cửa sông Dương Đông, TP Phú Quốc.

Lực lượng tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông đã phối hợp cùng người dân địa phương cứu được 5 người, có 2 người mất tích (là cha con ruột, tên là Danh Q. và Danh H.).

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp người dân tìm kiếm người mất tích còn lại.

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Lúc bị nạn, trên tàu có tổng cộng 5 thuyền viên. Hiện vẫn còn mất tích 3 thuyền viên.

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