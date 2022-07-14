Sáng ngày 14/7, thi thể người cha trong vụ lật tàu lưới ghẹ 2 cha con mất tích ở Phú Quốc đã được tìm thấy tại các khe đá ở bờ đê chắn sóng, cách vị trí lật ghe khoảng 150 mét.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 14/7, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người cha trong vụ lật tàu lưới ghẹ khiến 2 cha con mất tích vào chiều ngày 12/7.

Thi thể được tìm thấy tại các khe đá ở bờ đê chắn sóng thuộc khu phố 3, P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, cách vị trí lật ghe không xa, chỉ khoảng 150 mét.

Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đang phối hợp người dân địa phương đưa thi thể lên bờ, thực hiện các thủ tục theo quy định rồi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ghe lưới ghẹ bị chìm ở khu vực cửa sông Dương Đông (Phú Quốc) - Ảnh: Báo Thanh niên

Trước đó, dẫn tin từ báo Lao Động, vào chiều ngày 12/7, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông đã cùng phối hợp với các lực lượng chức năng, bà con ngư dân trên địa bàn TP Phú Quốc cùng tham gia tìm kiếm cứu hộ vụ chìm tàu ở cửa sông Dương Đông.

Sự việc xảy ra vào lúc có sóng to, gió lớn, chiếc tàu lưới ghẹ của ngư dân nơi khác đến đã bị đánh chìm. Lúc ghe bị lật, trên ghe có 7 người. Ngay khi nhận được thông tin vụ chìm tàu lưới ghẹ các lực lượng chức năng đã nhanh chóng cùng bà con ngư dân cứu vớt được 5 người.

Các lực lượng và bà con ngư dân xuyên đêm đã tìm thấy 2 người mất tích vụ chìm tàu lưới ghẹ ở Phú Quốc - Ảnh: Báo Lao Động

2 người còn lại bị mất tích là 2 cha con Danh Quí và Danh Hai (ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang). Đến khoảng 6h30 ngày 13/7, thi thể của người con được tìm thấy ở khu vực đậu ghe đầu Xóm Cồn.

Đã tìm thấy thi thể 1 trong 2 cha con mất tích khi chìm tàu ở Phú Quốc Liên quan đến vụ sóng lớn đánh lật ghe lưới ghẹ trên biển Phú Quốc khiến 2 cha con mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân.

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