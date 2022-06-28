Lễ an táng trung tá tử vong sau khi cứu bé trai chới với giữa biển Phú Quốc: Hé lộ lời trăng trối cuối cùng trước khi ra đi

Xã hội 28/06/2022 09:03

Liên quan đến vụ việc một quân nhân tử vong vì kiệt sức sau khi cứu bé trai chới với giữa biển Phú Quốc, lễ an táng của trung tá Bùi Văn Nhiên đã diễn ra tại quê nhà (xã Hợp Châu, H.Phù Cừ, Hưng Yên).

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào khoảng 6h45 ngày 26/6, tại bãi biển ở Đường Bào, trung tá Bùi Văn Nhiên (công tác tại Phòng Chính trị, Nhà máy Z195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) nghe tiếng kêu cứu của người đang bị nước cuốn ra xa. Vị quân nhân cùng nhân viên cứu hộ lao xuống biển, bơi ra tiếp cận và đưa nạn nhân Nguyễn Nhân Phúc Lâm (13 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) vào bờ an toàn.

Sau khi cứu được nạn nhân, trung tá Nhiên có biểu hiện đuối sức, được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lễ an táng trung tá tử vong sau khi cứu bé trai chới với giữa biển Phú Quốc: Hé lộ lời trăng trối cuối cùng trước khi ra đi - Ảnh 1
Lễ tang trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên được tổ chức trọng thể tại nhà riêng (Làng quân nhân Z195, TT.Hợp Châu, H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc) - Ảnh: Báo Thanh niên

Dẫn tin từ báo Thanh niên, vào ngày 27/6, Nhà máy Z195 (đóng tại TT.Hợp Châu, H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức an táng trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên. Sau đó, đơn vị và gia đình đưa thi hài trung tá Nhiên đến đài hoá thân hoàn vũ ở Công viên Nghĩa trang Thiên Đức (H.Phù Ninh, Phú Thọ) và buổi chiều đưa di cốt của ông về quê.

Thượng tá Ngô Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy Z195 cho biết: "Sau khi đồng chí Nhiên lâm sự, đơn vị đã thay mặt gia đình đứng ra lo mọi việc cho đồng chí, bắt đầu từ việc di quan đồng chí Nhiên từ Phú Quốc ra Vĩnh Phúc…".

Bên cạnh đó, nhớ lại ngày hôm đó, thượng tá Tuấn Anh kể lại: "Đồng chí Nhiên là người tiếp cận được cháu bé để ôm cháu vào bờ. Nhưng vùng nước đó bị xoáy nên khá lâu sau đồng chí Nhiên với cháu bé mới vào được nơi mà chân chạm đáy. Khi đó thì đồng chí Nhiên kiệt sức, nên mọi người dìu cả hai lên bờ, hô hấp nhân tạo. Đồng thời, chúng tôi gọi xe cấp cứu, nhưng không gọi được. Về sau phải gọi taxi đưa hai người lên bệnh viện. Trước đó, đồng chí Nhiên đã nói: “Tôi mệt quá, nghỉ tí” rồi nằm lăn ra cát. Chúng tôi vẫn hy vọng. Ai ngờ một lúc sau thì có tin dữ từ bệnh viện…".

Thượng tá Tuấn Anh cho biết, bà Khương (vợ trung tá Nhiên) có mặt trên bãi biển trong suốt quá trình trung tá lao đi cứu cháu bé cho đến khi ông kiệt sức. Trong khi sơ cứu cho ông Nhiên, đơn vị phải cắt cử người ở bên cạnh, chăm sóc động viên bà Khương.

Đồng chí Nhiên có 2 con, các cháu đều đã trưởng thành, đều đã có gia đình riêng, nên phần kinh tế của các cháu cũng không đáng lo khi đồng chí mất đi. Tuy nhiên, chị Khương chỉ ở nhà nội trợ, không có lương, nên việc mất chồng khiến chị ấy không chỉ chịu tổn thất lớn về tình cảm mà còn về cả chỗ dựa kinh tế sau này", thượng tá Tuấn Anh chia sẻ.

Lễ an táng trung tá tử vong sau khi cứu bé trai chới với giữa biển Phú Quốc: Hé lộ lời trăng trối cuối cùng trước khi ra đi - Ảnh 2
Trung tá Bùi Văn Nhiên - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, Chủ tịch nước bày tỏ rất xúc động khi biết tin Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đã hi sinh khi cứu người bị nạn đuối nước tại bãi biển Phú Quốc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hành động dũng cảm, quên mình cứu người của Trung tá Nhiên góp phần tô thắm hình ảnh vẻ vang, cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì nhân dân. Với lòng tiếc thương sâu sắc, Chủ tịch nước xin gửi lời chia buồn đến gia đình Trung tá Bùi Văn Nhiên, mong gia đình và đơn vị sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này và mãi mãi tự hào về đồng chí.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp đề xuất tôn vinh tấm gương dũng cảm, hi sinh cứu người và kịp thời có chế độ, chính sách đối với Trung tá Bùi Văn Nhiên và gia đình.

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