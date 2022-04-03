Nghẹt thở trước màn giải cứu người phụ nữ bất cẩn để máy xay thịt 'nuốt' chặt bàn tay

Trong lúc vận hành máy để xay nhuyễn thịt heo, chị T.T.L đã bất cẩn, để các ngón bàn tay phải kẹt cứng vào máy, không thể rút ra được nữa.

Theo thông tin của báo Người đưa tin, sáng 2/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa giải cứu một người dân trên địa bàn huyện Lạc Dương bị tai nạn kẹt tay vào máy xay thịt, kịp thời đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, dẫn tin của báo Công an nhân dân, trước đó, sáng 1/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo tới thị trấn Lạc Dương để giải cứu một người phụ nữ đang bị kẹt cứng bàn tay trong máy xay thịt.

Hiện trường lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân - Ảnh: Công an nhân dân

Tại đây, người dân và lực lượng chức năng đã tìm mọi cách nhưng không thể nào lấy được bàn tay của người phụ nữ gặp nạn ra khỏi máy xay thịt. Trong khi đó, chị L. cũng đang rất đau đớn, máu chảy rất nhiều.

Sau đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng sử dụng thiết bị thuỷ lực, kìm cộng lực chuyên dụng, phá bỏ máy xay thịt trên, giải cứu thành công nạn nhân, đồng thời chuyển ngay tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng các ngón tay phải bị thương nặng, mất nhiều máu.

Chiều 2/4, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cũng cho biết, sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, vết thương trên các ngón tay phải của chị L. đã phục hồi tốt, sức khỏe nạn nhân ổn định.

Kịp thời giải cứu cụ già hơn 100 tuổi, đi lại khó khăn bị mắc kẹt trong đám cháy Phát hiện có cháy, nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng tiếp cận giải cứu 2 cụ già mắc kẹt trong nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghet-tho-truoc-man-giai-cuu-nguoi-phu-nu-bat-can-de-may-xay-thit-nuot-chat-ban-tay-459881.html