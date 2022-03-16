Người dân và du khách mắc kẹt 2 ngày ở đảo Cù Lao Chàm vì ca nô không được xuất bến

Một trong nhiều du khách mắc kẹt lại đảo, anh Nguyễn Văn Thông cho hay, anh cùng nhóm bạn ra đảo trước đó một ngày (13/3). Anh Thông dự tính, ngày 14/3 sẽ rời đảo nhưng đã chờ đợi hơn một ngày, chưa biết khi nào mới được vào đất liền.

Theo báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, từ ngày 14/3 đến trưa 15/3, tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia Cửa Đại – Cù Lao Chàm (Quảng Nam) bất ngờ dừng hoạt động khiến người dân địa phương cùng du khách mắc kẹt luôn trên đảo Cù Lao Chàm .

"Theo lịch trình, 7 giờ ca nô bắt đầu xuất phát từ Cù Lao Chàm và cập cảng Cửa Đại sau 25 phút. Thế nhưng, đúng lúc tàu chuẩn bị rời bến, chúng tôi nhận được yêu cầu từ Thanh tra Sở GTVT về việc tạm dừng tuyến vận tải đường thủy nội địa Cù Lao Chàm - Cửa Đại. Quyết định đột ngột làm hàng chục hành khách buộc phải quay lên bờ, bị mắc kẹt lại ở đảo. Trong khi công ty tôi phải hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho hành khách" - ông Hưng nói.

Liên quan đến sự việc này, ông Phan Hưng - Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà (doanh nghiệp vận chuyển khách tuyến Cù Lao Chàm – Cửa Đại) cho biết, tuyến đường thuỷ Cù Lao Chàm – Cửa Đại bất ngờ đóng khiến năm chiếc ca nô chở khách của công ty không thể rời cảng Cù Lao Chàm.

Theo ông Hưng, nhiều tàu cao tốc của các doanh nghiệp vận tải chạy tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm cũng không thể quay về Cửa Đại theo lịch trình, nhiều người phản ánh gay gắt. Số du khách mắc kẹt lại Cù Lao Chàm có thời điểm lên đến gần 70 người. Hiện, chính quyền địa phương đã đưa khoảng 60 người vào đất liền bằng ca nô của xã Tân Hiệp. Còn khoảng 10 người có hộ khẩu trên đất liền vẫn chưa được vào, trong đó có ba du khách Châu Âu.

Ông Hưng cho rằng, việc cấm ca nô xuất bến Cù Lao Chàm không những ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề đi lại, giao thương của người dân trên đảo.

Nhiều người dân gặp khó, du khách mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo Vietnamnet đưa tin, trước đó, ngày 11/3, UBND TP. Hội An có văn bản gửi Sở GTVT Quảng Nam về việc cấp phép rời bến tại bến thủy nội địa Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp. UBND cho rằng, việc kiểm tra, cấp giấy phép vào, rời bến thủy nội địa Cù Lao Chàm thuộc Thanh tra Sở GTVT. Tuy nhiên, thời gian qua, thanh tra chưa bố trí được lực lượng làm việc tại bến Cù Lao Chàm nên mới phân công xã Tân Hiệp tạm thời đảm nhận.

Văn bản nêu rõ, việc cấp phép như hiện nay là không đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật. UBND TP. Hội An đề nghị Sở GTVT bố trí nhân lực để thực hiện công việc trên, thời gian bắt đầu từ ngày 14/3.

Đến ngày 14/3, Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam đã có văn bản dừng cấp phép phương tiện thủy hoạt động trên tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm tại bến Cửa Đại, tại đầu bến Cửa Đại do Sở quản lý.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, TP sẽ họp với Thanh tra Sở GTVT để giải quyết dứt điểm vấn đề trên trong những ngày tới.