Lửa lớn thiêu rụi cửa hàng bán đồ chơi ở chợ Dĩ An, trong nhà có 1 già, 1 trẻ mắc kẹt

Xã hội 09/03/2022 15:23

Thông tin ban đầu cho biết, khói lửa bất ngờ xuất hiện tại tiệm trên khoảng 9h20 ngày 9/3 sau đó bùng phát dữ dội. Chỉ trong ít phút, hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng ra phía trước cửa tiệm.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, trưa 9/3, Đội PCCC TP.Dĩ An cho biết đơn vị đã khống chế được đám cháy tại một tiệm bán đồ chơi tại chợ Dĩ An, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ban đầu cho biết, khói lửa bất ngờ xuất hiện tại tiệm trên khoảng 9h20 cùng ngày, sau đó bùng phát dữ dội. Chỉ trong ít phút, hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng ra phía trước cửa tiệm.

Lửa lớn thiêu rụi cửa hàng bán đồ chơi ở chợ Dĩ An, trong nhà có 1 già, 1 trẻ mắc kẹt - Ảnh 1
Tiểu thương hoảng loạn bỏ chạy - Ảnh: Dân Trí

Chủ tiệm cùng người dân gần đó vội di dời đồ đạc ra phía ngoài, cùng với đó, sử dụng các biện pháp tại chỗ nhằm dập lửa nhưng bất thành. Lửa lớn tiếp tục đe dọa hai cửa hàng bên cạnh.

Liên quan đến vụ việc trên, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin thêm, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong nhà có 1 người già và 1 trẻ em. Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng địa phương ngay lập tức có mặt và tiến hành đục tường phía sau tiệm, hỗ trợ 2 người bên trong nhà thoát ra khỏi đám cháy an toàn.

Lửa lớn thiêu rụi cửa hàng bán đồ chơi ở chợ Dĩ An, trong nhà có 1 già, 1 trẻ mắc kẹt - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Dẫn tin từ Dân Trí, sau khoảng 30 phút khống chế, đám cháy được đội PCCC TP.Dĩ An dập tắt hoàn toàn, không gây cháy lan qua những tiệm khác.

Vụ hỏa hoạn không có thương vong về người nhưng khiến nhiều tiểu thương trong chợ và người dân bị một phen hoảng sợ. Nhiều đồ chơi trong cửa hàng đã bị lửa thiêu rụi.

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