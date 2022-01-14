Chủ tịch nước gửi thư khen người dũng cảm cứu cháu bé mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội

Xã hội 14/01/2022 11:04

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi anh Trung Văn Nam (quê tại xã Thăng Long, H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; cư trú tại số 38, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, ngày 13/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi anh Trung Văn Nam (quê tại xã Thăng Long, H.Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; cư trú tại số 38, ngõ 51, phố Lương Khánh Thiện, P.Tương Mai, Q.Hoàng Mai, Hà Nội).

Cụ thể, trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự cảm động trước hành động của anh Trung Văn Nam đã bất chấp hiểm nguy cứu cháu bé đang bị mắc kẹt ở trên tầng tum của ngôi nhà đang bị lửa cháy dữ dội.

Chủ tịch nước viết: "Đọc được tin anh đã bất chấp hiểm nguy cứu cháu bé Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt ở trên tầng tum của ngôi nhà 3 tầng số 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, đang bị lửa cháy dữ dội người, tôi thật sự cảm động.

Cảm ơn anh, người có tấm lòng dũng cảm và một trái tim nhân hậu, một sức khỏe tốt, đã cứu một gia đình thoát cảnh tang thương". 

Chủ tịch nước gửi thư khen người dũng cảm cứu cháu bé mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội - Ảnh 1
Đám cháy bùng mạnh khiến người dân sợ hãi - Ảnh: VietNamNet

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ với gia đình ông Vũ Mạnh Cường về những thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra. Dù căn nhà của ông bà đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng Chủ tịch nước tin chắc chắn chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ gia đình ông bà sửa sang lại chỗ ở cũng như động viên tinh thần, vật chất để vượt qua khó khăn.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn và khen ngợi các cán bộ, chiến sĩ của đội Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an phường Tương Mai, Công an quận Hoàng Mai và những người đã tham gia cứu em Vũ Hải Yến, dập tắt đám cháy.

Chủ tịch nước gửi thư khen người dũng cảm cứu cháu bé mắc kẹt trong đám cháy ở Hà Nội - Ảnh 2
Anh Nam kể lại giờ phút cứu cháu bé - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, theo nguồn tin từ VietNamNet, khoảng 12h30 ngày 12/1, một đám cháy xảy ra tại số nhà 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi xảy ra cháy, trong nhà có cháu Vũ Hải Yến (sinh năm 2007) mắc kẹt trên tầng 3. Anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ khi đó đang sửa điều hòa ở gần nhà bị cháy, đã hỗ trợ tận tình, cùng lực lượng cứu nạn đưa cháu Yến ra khỏi nơi nguy hiểm.

Nguyên văn bức thư:

"Anh Trung Văn Nam thân mến,

Đọc được tin anh đã bất chấp hiểm nguy cứu cháu bé Vũ Hải Yến đang bị mắc kẹt ở trên tầng tum của ngôi nhà 3 tầng số 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, đang bị lửa cháy dữ dội người, tôi thật sự cảm động.

Cảm ơn anh, người có tấm lòng dũng cảm và một trái tim nhân hậu, một sức khỏe tốt, đã cứu một gia đình thoát cảnh tang thương. Tôi cũng xin chia sẻ với gia đình ông Vũ Mạnh Cường về những thiệt hại tài sản do vụ hỏa hoạn gây ra nhưng cũng đã may mắn bảo toàn mạng sống của các thành viên trong gia đình. Tôi được biết căn nhà của ông bà đã bị ngọn lửa thiêu rụi nhưng tôi tin chắc chắn chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ gia đình ông bà sửa sang lại chỗ ở cũng như động viên tinh thần, vật chất để vượt qua khó khăn.

Chúc mừng cháu Vũ Hải Yến vừa được anh Nam cứu sống. Đề nghị cơ quan y tế chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cháu.

Cháu Yến thân mến,

Bác biết cháu vừa trải qua một tai nạn khủng khiếp trong cuộc đời. Nhưng từ vụ việc này, bác muốn cháu sẽ mạnh mẽ hơn, trở thành một tuyên truyền viên trong gia đình, ngõ xóm, lớp, trường học của cháu về công tác phòng, chống cháy nổ, cứu nạn.

Tôi cảm ơn và khen ngợi các cán bộ, chiến sĩ của đội Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Công an phường Tương Mai; Công an quận Hoàng Mai và những người đã tham gia cứu cháu bé, dập tắt đám cháy.

Nhân vụ việc này, tôi đề nghị các doanh nghiệp, cơ quan, hộ gia đình phải kiểm tra thường xuyên, nghiêm túc các phương tiện sản xuất, làm việc, sinh hoạt để không gây ra nguy cơ cháy; quan tâm hơn nữa đến việc phòng cháy theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ đến từng cá nhân trong xã hội, cả về kiến thức và kỹ năng cần thiết khi sự cố xảy ra. Nếu anh Nam có tấm lòng cứu cháu bé nhưng không có sức khỏe và không có kỹ năng cứu hộ, cứu nạn thì tôi tin chắc kết quả đã không được như chúng ta đã thấy, vì vậy cần phát động phong trào tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe toàn dân.

Tôi cũng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã kịp thời đưa tin để lan tỏa những tấm gương tốt trong xã hội.

Một lần nữa cảm ơn anh Trung Văn Nam dũng cảm, tốt bụng đã xả thân vì cộng đồng, làm sáng thêm truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân - vốn là cội nguồn sức mạnh của dân tộc ta.

Chúc anh Nam và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hãy dập tắt những nguy cơ gây ra cháy nổ nhưng hãy lan tỏa ngọn lửa của tình yêu thương, của sự nghĩa hiệp đến cộng đồng".

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