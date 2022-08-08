Hà Nội: Cháy quán tạp hóa gần Bệnh viện Nhi Trung ương và hình ảnh xúc động chiến sĩ PCCC giải cứu chú mèo

Xã hội 08/08/2022 20:36

Một đám cháy đã bùng phát tại quán tạp hóa kết hợp cho thuê trọ ở trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VOV, vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 59 đường vào bệnh viện Nhi Trung ương, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội. Vào khoảng 14h18 phút ngày 8/8, nhận tin báo cháy nhà dân Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH - Công an TP Hà Nội đã xuất 2 xe chữa cháy đến nơi triển khai chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn. Qua sơ bộ xác định không có người mắc kẹt.

Hà Nội: Cháy quán tạp hóa gần Bệnh viện Nhi Trung ương và hình ảnh xúc động chiến sĩ PCCC giải cứu chú mèo - Ảnh 1
Sau khi nhận được thông tin ực lượng chức năng tiếp cận hiện trường cứu nạn cứu hộ - Ảnh: Thanh Niên

Đồng thời, các lực lượng phối hợp triển khai phương án, dập lửa từ nhiều phía. Sau nỗ lực, lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt ngọn lửa. Đến 14h42 đám cháy cơ bản được dập tắt, không thiệt hại về người.

Hà Nội: Cháy quán tạp hóa gần Bệnh viện Nhi Trung ương và hình ảnh xúc động chiến sĩ PCCC giải cứu chú mèo - Ảnh 2
Vụ cháy xảy ra gần bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, khoảng 14h15, người dân phát hiện lửa kèm khói đen bốc lên dữ dội từ nhà số 59, đã hô hoán nhau gọi cứu hỏa đến xử lý. đám cháy xuất phát cháy tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Ngôi nhà kinh doanh tạp hóa hỗn hợp tại tầng 1, tầng 2, 3 cho thuê trọ. Diện tích đám cháy rộng khoảng 20m2.

Hà Nội: Cháy quán tạp hóa gần Bệnh viện Nhi Trung ương và hình ảnh xúc động chiến sĩ PCCC giải cứu chú mèo - Ảnh 3
Một chú mèo được giải cứu từ trong đám cháy, chiến sĩ PCCC bế trên tay - Ảnh: Dân Việt

Nguyên nhân vụ cháy đang làm rõ, thiệt hại do vụ hỏa hoạn đang được thống kê.

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Từ khóa:   Cháy nhà cơ quan chức năng cháy tiệm tạp hóa

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