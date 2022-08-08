Một đám cháy đã bùng phát tại quán tạp hóa kết hợp cho thuê trọ ở trước cổng Bệnh viện Nhi Trung ương khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
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Theo thông tin từ VOV, vụ hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 59 đường vào bệnh viện Nhi Trung ương, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội. Vào khoảng 14h18 phút ngày 8/8, nhận tin báo cháy nhà dân Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH - Công an TP Hà Nội đã xuất 2 xe chữa cháy đến nơi triển khai chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn. Qua sơ bộ xác định không có người mắc kẹt.
Đồng thời, các lực lượng phối hợp triển khai phương án, dập lửa từ nhiều phía. Sau nỗ lực, lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt ngọn lửa. Đến 14h42 đám cháy cơ bản được dập tắt, không thiệt hại về người.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước đó, khoảng 14h15, người dân phát hiện lửa kèm khói đen bốc lên dữ dội từ nhà số 59, đã hô hoán nhau gọi cứu hỏa đến xử lý. đám cháy xuất phát cháy tại khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Ngôi nhà kinh doanh tạp hóa hỗn hợp tại tầng 1, tầng 2, 3 cho thuê trọ. Diện tích đám cháy rộng khoảng 20m2.
Nguyên nhân vụ cháy đang làm rõ, thiệt hại do vụ hỏa hoạn đang được thống kê.