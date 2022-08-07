Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 mẹ con ở Đà Nẵng tử vong thương tâm

Xã hội 07/08/2022 20:02

Vụ cháy căn nhà 2 tầng ở trung tâm Đà Nẵng khiến người phụ nữ 44 tuổi cùng 2 con trai tử vong. Sau vụ việc, nhiều hàng xóm sống gần nhà 3 nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc thương tâm.

Theo chia sẻ thông tin từ VTC News, đến 17h30 ngày 7/8, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà số 459 đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến 3 mẹ con tử vong.

Các nạn nhân tử vong gồm: bà N.T.H.L. (49 tuổi) và 2 con trai là Đ.Q.P. (14 tuổi) và Đ.Q.T. (11 tuổi, trú tại địa chỉ trên).

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, dọc đường Trưng Nữ Vương (đoạn gần hiện trường vụ cháy) rất đông người dân tập trung theo dõi, bàn tán về vụ việc. Nhiều người sống gần nhà nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc thương tâm xảy ra.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 mẹ con ở Đà Nẵng tử vong thương tâm - Ảnh 1
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh: VTVC News

Chị Thảo (sống cách nhà các nạn nhân khoảng 20m) kể, khoảng 14h cùng ngày, chị đang ngồi bán nước trước nhà thì nghe tiếng nổ rất lớn nên chạy ra quan sát thì thấy tầng 2 ngôi nhà số 459 khói đen và lửa bóc lên nghi ngút. Phát hiện cháy nhà, chị Thảo hô hoán nhưng bên trong không ai trả lời.

“Sau tiếng nổ, kính cửa tầng 2 vỡ văng ra đường. Thời điểm này hàng xóm xung quanh đóng cửa hết nên tôi hô hoán mọi người gọi cảnh sát chữa cháy. Ngôi nhà cháy lúc đó cũng khóa trái cửa”, chị Thảo nói và cho biết gia đình gặp nạn đang buôn bán đồ nhựa và giấy tiền vàng mã.

 

Là người bán tạp hóa đối diện nhà các nạn nhân, ông Đ. (50 tuổi), cho biết: “Đầu giờ chiều, tôi vừa ngủ dậy thì nghe tiếng nổ, cứ tưởng trụ điện cháy phát nổ. Đi ra đường nhìn vào ngôi nhà đối diện thì thấy lửa, khói bùng ra ở tầng 2. Lập tức tôi tri hô hàng xóm gọi điện cho lực lượng chữa cháy đến dập lửa. Sự việc hôm nay quá thương tâm”.

Hàng xóm bàng hoàng kể lại vụ cháy khiến 3 mẹ con ở Đà Nẵng tử vong thương tâm - Ảnh 2
Nhiều hàng xóm sống gần nhà 3 nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc thương tâm - Ảnh: Zing

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào lúc 14h15 ngày 7/8, người dân phát hiện trên phòng ngủ ở tầng 2 căn nhà số 459 Trưng Nữ Vương bốc khói nghi ngút. Căn nhà khóa cửa, người dân cùng dân quân địa phương nhanh chóng phá cửa tiếp cận và gọi điện báo lực lượng cứu hỏa.

Lực lượng PCCC của TP Đà Nẵng lập tức đến hiện trường nhưng 3 người tử vong, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Chồng bà L. là ông Đỗ Quang Th. (49 tuổi) đi vắng nên thoát nạn. Lực lượng chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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Mới đây tại TP.Đà Nẵng đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn tại ngôi nhà số 459 đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm.

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