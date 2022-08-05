Tiểu thương khóc cạn nước mắt bên đống hàng hóa bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ ở Bình Dương

Hỏa hoạn bùng lên tại cửa hàng trong chợ đêm ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), rồi lan sang các cơ sở kinh doanh bên cạnh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Chí Hùng, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã thiêu rụi 4 ki-ốt. Chị Phạm Thị Hồng (45 tuổi, quê Quảng Bình), chủ ki-ốt bán balo, túi xách, cho biết vợ chồng chị vừa dọn dẹp xong đồ để về nhà, mới đi được nửa đường thì hàng xóm điện thoại báo ki-ốt bị cháy. Hai vợ chồng vội vã quay lại nhưng ngọn lửa lớn quá không thể cứu vãn được gì, chỉ biết đứng nhìn.

Tiểu thương ngồi bần thần nhìn sang ki-ốt của mình - Ảnh: Báo Người Lao Động Từ tối qua, chị Hồng cùng các tiểu thương ở đây đã khóc cạn nước mắt. Họ đều là người xa quê đến Bình Dương lập nghiệp và thuê các ki-ốt này để kinh doanh, mới ổn định chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Chị Hồng cho biết đó là cả gia tài của gia đình: "Trong 4 ki-ốt bị cháy thì ki ốt của tôi lớn nhất, hàng hóa mới nhập về để chuẩn bị cho năm học mới, ước thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng". Ngồi bần thần một bên, vợ chồng anh Phạm Văn Long (40 tuổi, quê Quảng Bình) than rằng không biết thời gian tới lấy gì để sống, khi mà kinh tế cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào cửa hàng quần áo này. Theo anh Long, vụ cháy ki-ốt áo quần của gia đình ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Do chợ chứa nhiều đồ, các ki-ốt gần nhau nên lửa lan nhanh kèm theo tiếng nổ khiến người dân hoảng loạn - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 22h30 ngày 4/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực gần chợ đêm thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ một ki-ốt bị chập điện. Các tiểu thương sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do ki-ốt chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các ki-ốt liền kề. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều các phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng loạt ki-ốt.

Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM: Ám khói đen, cửa kính vỡ toang, người dân hoảng loạn Căn nhà bốn tầng trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM bốc cháy dữ dội khiến người dân náo loạn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Hóc Môn điều khoảng 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

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