Tiểu thương khóc cạn nước mắt bên đống hàng hóa bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ ở Bình Dương

Xã hội 05/08/2022 13:41

Hỏa hoạn bùng lên tại cửa hàng trong chợ đêm ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương), rồi lan sang các cơ sở kinh doanh bên cạnh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Người Lao Động, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chợ Chí Hùng, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã thiêu rụi 4 ki-ốt.

Chị Phạm Thị Hồng (45 tuổi, quê Quảng Bình), chủ ki-ốt bán balo, túi xách, cho biết vợ chồng chị vừa dọn dẹp xong đồ để về nhà, mới đi được nửa đường thì hàng xóm điện thoại báo ki-ốt bị cháy. Hai vợ chồng vội vã quay lại nhưng ngọn lửa lớn quá không thể cứu vãn được gì, chỉ biết đứng nhìn.

Tiểu thương khóc cạn nước mắt bên đống hàng hóa bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ ở Bình Dương - Ảnh 1
Tiểu thương ngồi bần thần nhìn sang ki-ốt của mình - Ảnh: Báo Người Lao Động

Từ tối qua, chị Hồng cùng các tiểu thương ở đây đã khóc cạn nước mắt. Họ đều là người xa quê đến Bình Dương lập nghiệp và thuê các ki-ốt này để kinh doanh, mới ổn định chưa được bao lâu thì tai họa ập đến. Chị Hồng cho biết đó là cả gia tài của gia đình: "Trong 4 ki-ốt bị cháy thì ki ốt của tôi lớn nhất, hàng hóa mới nhập về để chuẩn bị cho năm học mới, ước thiệt hại khoảng 1,5 tỉ đồng".

Ngồi bần thần một bên, vợ chồng anh Phạm Văn Long (40 tuổi, quê Quảng Bình) than rằng không biết thời gian tới lấy gì để sống, khi mà kinh tế cả gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào cửa hàng quần áo này. Theo anh Long, vụ cháy ki-ốt áo quần của gia đình ước thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.

Tiểu thương khóc cạn nước mắt bên đống hàng hóa bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ ở Bình Dương - Ảnh 2Tiểu thương khóc cạn nước mắt bên đống hàng hóa bị thiêu rụi sau vụ cháy chợ ở Bình Dương - Ảnh 3
Do chợ chứa nhiều đồ, các ki-ốt gần nhau nên lửa lan nhanh kèm theo tiếng nổ khiến người dân hoảng loạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào khoảng 22h30 ngày 4/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực gần chợ đêm thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Người dân địa phương cho biết, vào thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ một ki-ốt bị chập điện. Các tiểu thương sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do ki-ốt chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các ki-ốt liền kề.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều các phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi hàng loạt ki-ốt.

Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM: Ám khói đen, cửa kính vỡ toang, người dân hoảng loạn

Cháy nhà 4 tầng ở TP.HCM: Ám khói đen, cửa kính vỡ toang, người dân hoảng loạn

Căn nhà bốn tầng trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM bốc cháy dữ dội khiến người dân náo loạn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Hóc Môn điều khoảng 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Xem thêm
Từ khóa:   Cháy chợ ở Bình Dương Chợ đêm ở Bình Dương cháy vụ hỏa hoạn ở Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 4 giờ 50 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?