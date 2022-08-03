Thông tin chi tiết về tang lễ 3 chiến sĩ hi sinh khi chữa cháy quán karaoke: tổ chức trọng thể theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân, diễn ra vào ngày 5-8-2022

Căn cứ thành tích đặc biệt trong chiến đấu, tinh thần dũng cảm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm; Chủ tịch Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 863/QĐ-CTN truy tặng "Huân chương Chiến công hạng Nhất"; Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 928/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công"; Bộ trưởng Bộ Công an ký các quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 cán bộ chiến sĩ; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" đối với 2 cán bộ chiến sĩ.

Theo thông tin từ báo Người lao động, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội vô cùng thương tiếc báo tin: Khoảng 13 giờ 11 phút ngày 1-8-2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), 3 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội đã anh dũng hi sinh, gồm: ông Đặng Anh Quân (SN 1977; Đội trưởng, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội); ông Đỗ Đức Việt (SN 1998; cán bộ, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội); ông Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội).

Để ghi nhận và tri ân sự hi sinh to lớn của 3 liệt sĩ, Đảng ủy và lãnh đạo Công an TP Hà Nội quyết định tổ chức trọng thể lễ tang 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân và thành lập Ban Tổ chức tang lễ do Giám đốc Công an TP Hà Nội làm trưởng ban.

- Thời gian tổ chức lễ tang: Từ 13 giờ đến 17 giờ thứ Sáu, ngày 5-8-2022 (tức ngày 8-7 năm Nhâm Dần).

- Địa điểm tổ chức lễ tang: Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

- Chương trình lễ tang: Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 phút: Công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công và các quyết định khen thưởng...

Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút: Lễ viếng;

Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ: Lễ truy điệu;

Từ 17 giờ: Lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn vũ Hà Nội để điện táng.

Sau cùng, các chiến sĩ sẽ được an táng 3 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo Thanh niên trước đó, việc 3 chiến sĩ PCCC hy sinh đã ngập tiếc thương từ cư dân mạng: Các anh không bao giờ bị lãng quên… Rất nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự xót xa, tiếc nuối trước sự hy sinh của họ.

Bức tranh họa sĩ Thái Hà An vẽ về sự hi sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ trong vụ cháy khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Thanh niên

Tài khoản Vũ Thùy Trâm bày tỏ: “Các anh ra đi mang trên mình những chiếc áo còn nhuốm màu đen của khói lửa, khói lửa thời bình cũng đau lòng không kém”.

Nhiều cư dân mạng cũng trích lại câu viết của Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong cuốn Ngày mai của những ngày mai để bày tỏ sự kính cẩn, nghiêng mình trước các anh rằng: “Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng”.

Một họa sĩ Thái Hà An (nickname Anbecks - họa sĩ chuyên về biếm họa hoạt hình, 37 tuổi, ở Hà Nội) khi nhận được tin này sau giờ làm việc, dù về muộn nhưng anh vẫn dành thời gian vẽ 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hy sinh trong vụ cháy như một lời tri ân.

Với sự hi sinh quả cảm của các anh, rất nhiều người đã thành kính gửi đến các anh những bó hoa, những lời cầu nguyện. Sự việc cho đến nay vẫn khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót thương khi biết được thông tin này.