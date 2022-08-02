Nhân chứng kể lại vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: khói bốc nghi ngút rợp trời, lửa đỏ bao trùm, phun khắp lối

Xã hội 02/08/2022 09:28

Vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh, theo nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra cháy cửa sổ vỡ tung, lửa phun khắp lối, không có bất kì ai chạy ra đường từ đám cháy này.

Theo thông tin từ Gia đình và xã hội - báo Sức khỏe và đời sống, liên quan đến vụ cháy quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, Cầy Giấy, Hà Nội), các nhân chứng đã kể lại hiện trường khủng khiếp khi đám cháy xảy ra. Cụ thể vào chiều tối cùng ngày, khoảng 14h chiều, khu vực tầng 6 của căn nhà bốc khói nghi ngút.

Anh Đỗ Hữu Thường cho biết: "Khi kết thúc livestream, tôi định đi về thì thấy khói bốc lên nghi ngút từ cửa sổ tầng 2 đến tầng 6 của căn nhà. Thời điểm đó, lửa đang lan rộng ra".

Nhân chứng kể lại vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: khói bốc nghi ngút rợp trời, lửa đỏ bao trùm, phun khắp lối - Ảnh 1

 

Nhân chứng kể lại vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: khói bốc nghi ngút rợp trời, lửa đỏ bao trùm, phun khắp lối - Ảnh 2

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, quán karaoke đã rất kinh khủng, khói tỏa ra từ các cửa sổ bên hông tòa nhà. Kính cửa sổ vỡ tung, lửa phun raẢnh: Người lao động

Cũng theo anh Thường, thời điểm anh chứng kiến vụ hỏa hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt kịp thời để khống chế ngọn lửa. Một mặt, lực lượng chức năng điều tiết giao thông, tạo luồng di chuyển thông thoáng cho lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường nhanh nhất có thể.

"Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, quán karaoke đã rất kinh khủng, khói tỏa ra từ các cửa sổ bên hông tòa nhà. Sau đó, kính cửa sổ vỡ tung, lửa phun ra", anh Thường cho hay.

Theo một nhân chứng khác (xin được giấu tên), thời gian qua, quán karaoke ISIS không mở cửa đón khách, có thể quán này đang trong quá trình sửa chữa, tu bổ thì không may bị cháy.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, quán karaoke tại số 231 Quan Hoa có 6 tầng, tầng 6 của căn nhà được quây bằng tôn kín. Phía bên hông tòa nhà có cầu thang thoát hiểm lộ thiên.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã dùng rìu, cưa máy để phá kết cấu mặt tiền tầng 4 nhằm tiếp cận hiện trường nhưng bất thành. Đến 17h30, cảnh sát mới tiếp cận vào được bên trong hiện trường từ tầng 6 của quán karaoke. Khói đen liên tục tỏa ra từ mái nhà và các cửa sổ.

Nhân chứng kể lại vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: khói bốc nghi ngút rợp trời, lửa đỏ bao trùm, phun khắp lối - Ảnh 3
Nhân chứng kể lại vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: khói bốc nghi ngút rợp trời, lửa đỏ bao trùm, phun khắp lối - Ảnh 4
Đến tối muộn, công tác chữa cháy tại quán karaoke trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) mới hoàn tất sau 9 tiếng liên tục. Ảnh: Vietnamnet

Cũng theo báo Người lao động, quá trình chữa cháy, Tổ chữa cháy của Công an quận Cầu Giấy đi lên tầng trên thì bị sập cầu thang, bịt lối ra, hết dưỡng khí. Lực lượng phát hiện thi thể của 3 cán bộ, chiến sĩ: Đặng Anh Quân, Đội trưởng và 2 chiến sĩ là Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc, cùng thuộc Đội PCCC Công an quận Cầu Giấy. Nguyên nhân được xác định là khi những cán bộ, chiến sĩ này lên tới tầng 4 thì cầu thang bị sập, ngăn đứt đường vòi chữa cháy; trần nhà bất ngờ sập xuống đè vào người khiến các anh hy sinh. 

Trong số 3 cán bộ, có 2 người đang ở độ tuổi rất trẻ, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời với bao dự định, ước mơ.

Một người thân của những chiến sĩ này chia sẻ: "Biết con thích nghề lính cứu hỏa từ nhỏ, chúng tôi chỉ biết ủng hộ. Chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy”.

Ởmột góc khác của nhà tang lễ có một phụ nữ ngồi lặng lẽ. Mẹ của Đỗ Đình Phúc - chiến sĩ trẻ tuổi nhất trong 3 người hy sinh. Phúc năm nay 19 tuổi, vừa mới tham gia nghĩa vụ được một năm. Bố mất sớm, mẹ là người thân duy nhất của cậu đã khóc cạn nước mắt. 

Đến tối muộn, công tác chữa cháy tại quán karaoke trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) mới hoàn tất sau 9 tiếng liên tục. Ngay sau khi được tin 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quận Cầu Giấy (Hà Nội) hi sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy một quán karaoke, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an Nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hi sinh là Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sĩ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

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