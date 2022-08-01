Thương cho hai cô gái không may bị kẻ xấu lừa bán với giá 30 triệu đồng di chuyển từ Bắc Ninh đến Hải Phòng để bán

Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 21-7, lực lượng Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã giải cứu thành công hai nạn nhân nữ là người dân tộc thiểu số (cùng 18 tuổi, trú huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) khi đang trên đường bị đưa từ tỉnh Bắc Ninh về TP Hải Phòng để bán.

Đến 10 giờ ngày 26-7, Ban Chuyên án đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Tuấn (22 tuổi, trú TP Từ Sơn, Bắc Ninh). Qua khai thác, Ngô Văn Tuấn thừa nhận việc lừa bán hai nạn nhân trên để lấy 30 triệu đồng. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua, bán người để điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây liên quan.

Theo Công an nhân dân, nhắc về việc buôn bán người trái phép gần đây, nhiều nhóm đối tượng xấu lợi dụng tình trạng người lao động đang cần tìm kiếm việc làm, kể cả lao động ở các vùng nông thôn hay ở thành phố, các đối tượng lừa đảo đã lập ra các trang tuyển dụng trên mạng xã hội như: Việc làm Campuchia; Hội người Việt ở Campuchia.

Với những lời dụ dỗ về mức lương “khủng”, có thể lên đến vài nghìn đô mỗi tháng, kèm theo đó là các chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm lôi kéo, dẫn dắt người lao động xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán vào các sòng bạc, các cơ sở trá hình... Và trên thực tế đã có nhiều người dân nhẹ dạ, cả tin bị sập bẫy. Khi sa vào bẫy, nhóm người bị bắt làm nhiều công việc khác nhau, thậm chí đánh đập, bỏ đói và đối xử vô cùng khắc nghiệt. Những người này bị gọi điện về cho gia đình tống tiền khoảng từ 80 - 200 triệu nếu như muốn thoát nợ. Hiện, tình trạng này diễn ra phổ biến khiến nhiều người lo lắng.