Một người phụ nữ đã không chịu nổi sự hành hung của chồng cũ, mặc dù đã ly hôn nhiều năm, tuy nhiên, anh ta vẫn quay lại và đánh đập chị này.

Mới đây, báo Tiền phong đưa tin vụ việc chị Huỳnh Thị Cẩm D. (39 tuổi) thường xuyên bị chồng cũ đến gây rối, đánh thương tích. Trình bày với công an, chị D. cho biết, chị và anh Đ.C.T. (37 tuổi) trước đó là vợ chồng đã có với nhau hai người con. Tuy nhiên, do cuộc sống có nhiều mâu thuẫn dẫn đến hai người phải ly hôn vào cuối năm 2015.

Người phụ nữ bị chồng cũ hành hung. Ảnh: Tiền phong Đến năm 2016, anh T. tỏ ý muốn quay lại sống cùng chị D. để lo cho các con. Lúc bấy giờ, chị D đồng ý cho anh T. quay lại sống cùng nhau để cùng nhau chăm sóc các con. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tiếp tục đánh đập chị D. Do không chịu nổi tính tình của chồng cũ nên thời gian gần đây, chị cương quyết không muốn liên quan đến anh T. Lúc này, chồng cũ hăm dọa và thường xuyên đến khu vực chị buôn bán để chửi bới, mạt sát.

Chị D. bị tạt nước sôi phỏng nặng. Ảnh: Phụ nữ Online Vào ngày 30/5 vừa qua, khi chị D. đang buôn bán tại chợ Bưng Cầu (phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một) thì bị anh T. đến chửi bới, sau đó đã tạt nồi nước sôi vào chân khiến cả hai chân của chị bị phỏng nặng và phải nhập viện cấp cứu, điều trị vết thương. Chị D. với vết thương trên cơ thể. Ảnh: Phụ nữ Online Theo thông tin trên báo Phụ nữ trước đó, anh T. còn nhiều lần gây rối như đập phá đồ đạc, đốt quần áo. Mới đây, trong tháng 7, anh T. cầm búa đuổi đánh chị D. nhằm sát thương đến chị nhưng may chị chạy kịp. Theo kết luận của bác sĩ, chị Duyên bị phỏng độ II, III diện tích 16% hai chân. Hiện, công an phường Hiệp An đã chuyển hồ sơ đến Công an TP Thủ Dầu Một để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

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