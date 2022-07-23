Bình Thuận: Xe khách chở nhiều trẻ em và phụ nữ bất ngờ lao xuống vực, thương tích nặng

Xã hội 23/07/2022 09:56

Rất nhiều trẻ em và phụ nữ trên chuyến xe gặp tai nạn và bị thương, người có nhiều vết trầy trụa nặng.

Theo thông tin từ Vietnamnet vào khoảng hơn 5h sáng ngày 23/7, ô tô khách biển số Tiền Giang chở trên 20 người đi du lịch theo hướng từ Đà Lạt xuống Phan Thiết. Khi chạy trên Quốc lộ 28B, qua xã Phan Lân, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), thì bất ngờ gặp sự cố, lao xuống vực trên đèo Đại Ninh.

Bình Thuận: Xe khách chở nhiều trẻ em và phụ nữ bất ngờ lao xuống vực, thương tích nặng - Ảnh 1
Xe khách bất ngờ lao xuống vực. Ảnh: Vietnamnet

Thời điểm trên, trong xe có rất nhiều phụ nữ và trẻ em, rơi vào tình thế không định sẵn, mọi hành khách đều hoảng loạn kêu cứu, trong đó, các em bị thương, trầy trụa rất nặng.

Bình Thuận: Xe khách chở nhiều trẻ em và phụ nữ bất ngờ lao xuống vực, thương tích nặng - Ảnh 2
Nhiều hành khách trong xe xảy ra sự cố, bị thương nặng. Ảnh: Lao động

 

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương nhanh chóng đến ứng cứu, đưa các nạn nhân bị thương ra ngoài chuyển đến bệnh viện kịp thời.

Cũng theo Báo Lao động, một người phụ nữ bị thương nặng ở đầu cũng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Hình ảnh các em bị thương dẫn đến nhiều người không khỏi xót thương vì tai nạn kinh hoàng.

Bình Thuận: Xe khách chở nhiều trẻ em và phụ nữ bất ngờ lao xuống vực, thương tích nặng - Ảnh 3
Xe ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Lao động

Sau sự cố, ô tô khách nằm dưới vực, hư hỏng phần đầu và hông, kính vỡ. Đến khoảng 6h20’, công an địa phương đã có mặt tại hiện trường. Tổ công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận đã khẩn trương kiểm tra tình hình, hỗ trợ các nạn nhân.

Đường đèo Đại Ninh nằm trên Quốc lộ 28B, dài 12km là tuyến đường quan trọng nối hai điểm du lịch nổi tiếng Đà Lạt - Mũi Né. Đoạn đèo này có nhiều đoạn quanh co nguy hiểm. Sau những đợt mưa lớn, đèo Đại Ninh thường bị sạt lở, xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

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Từ khóa:   BÌnh Thuận Đèo Đại Ninh xe khách lao xuống vực

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