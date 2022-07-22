Vụ hàng xóm té nước sôi dẫn đến bé gái bị thương tích nặng, hé lộ nguyên nhân do mâu thuẫn ghen tuông

Xã hội 22/07/2022 15:50

Nguyên nhân do cơn ghen tuông vô cớ, H.T.Q đã chuẩn bị sẵn nước sôi, chắt vào ca nhựa rồi hắt thẳng vào 3 mẹ con nạn nhân.

Dẫn tin trên Lao động vụ việc bé gái bị hàng xóm té nước sôi dẫn đến thương tích nặng được lan truyền trên mạng xã hội trước đó. Theo kết quả điều tra, do nghi ngờ chị Hà Thị T. ở cùng xóm có quan hệ bất chính với chồng mình nên vào khoảng 20h ngày 20.6, Hà Thị Q. đã đun nước sôi, chắt vào một ca nhựa rồi đi thẳng đến nhà chị T.

Vụ hàng xóm té nước sôi dẫn đến bé gái bị thương tích nặng, hé lộ nguyên nhân do mâu thuẫn ghen tuông - Ảnh 1
Do ghen tuông, H.T.Q đã hắt ca nước sôi và 3 mẹ con người hàng xóm khiến bé gái 7 tuổi bị bỏng nặng. Ảnh: Lao động

Khi đó, chị T đang ngồi trên giường cùng các con của mình là cháu Hà Thị D (SN 2015), Hà Văn Th (SN 2017) và cháu Hà Thị L (SN 2020). Hà Thị Q. đã hắt thẳng nước sôi đựng trong ca nhựa vào người chị T. Hậu quả khiến chị T, cháu D và cháu L bị bỏng nặng phải đi điều trị gấp tại Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn.

Dẫn tin trên Đại đoàn kết trước đó, con gái chị T. bị hắt nước sôi dẫn đến phần lưng, cánh tay và một phần nhỏ nơi mặt bỏng nghiêm trọng, các vết sẹo đỏ ửng, rát. Người thân của chị T. đã lên tiếng 'mong tìm lại được công bằng cho cháu tôi sớm'.

Vụ hàng xóm té nước sôi dẫn đến bé gái bị thương tích nặng, hé lộ nguyên nhân do mâu thuẫn ghen tuông - Ảnh 2
Bé gái bị bỏng nặng phần lưng, tay khiến không ít người bức xúc. Ảnh: Đại đoàn kết

Ngày 21.6.2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Sơn đã trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Phú Thọ giám định tỷ lệ phần trăm tổn hại sức khỏe của chị T, cháu D và cháu L.

Kết quả giám định thương tích chị T và cháu D bị tổn hại 15% sức khoẻ, cháu L bị tổn hại 6% sức khỏe.

Ngày 22.6.2022, cơ quan Công an huyện Thanh Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hà Thị Quyên (SN 1994, thường trú tại xóm Quét, xã Đông Cửu, huyện Thanh Sơn) về tội “cố ý gây thương tích”. Hiện, công an đang tiến hành các thủ tục liên quan để xử lý theo pháp luật.

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