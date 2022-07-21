Phiên tòa xét xử ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ mới nhất: các bị cáo liên tục chối tội, xem Lê Tùng Vân như “nhân tài”

Xã hội 21/07/2022 17:31

Vào chiều nay, phiên tòa xét xử bị cáo Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm tại "Tịnh thất bồng lai" tiếp tục diễn ra.

Dẫn tin trên Dân trí, sau khi vắng mặt buổi sáng, ông Lê Tùng Vân đã tham dự phiên tòa chiều 21/7.

Phiên tòa xét xử ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ mới nhất: các bị cáo liên tục chối tội, xem Lê Tùng Vân như “nhân tài” - Ảnh 1
Lê Tùng Vân có mặt tại phiên tòa chiều 21/7. Ảnh: Người đưa tin

Tại tòa, trong phần tranh luận, các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai gây xôn xao khi cho rằng những lời khai trước đó trong biên bản là vì mình bị ép buộc. Không chỉ vậy, họ còn tự bào chữa cho bản thân, khẳng định không xúc phạm tôn giáo như cáo buộc. Lê Thanh Trùng Dương cho hay ‘những câu nói trong các clip do bức xúc nhất thời’.

Các bị cáo còn dẫn giải ra một số xưng hô… trên phim, lời ca từ trong bài hát để phản đối quy kết.

Phiên tòa xét xử ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ mới nhất: các bị cáo liên tục chối tội, xem Lê Tùng Vân như “nhân tài” - Ảnh 2
Bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) có người dìu vào phòng xử án. Trong phiên xử sáng cùng ngày, HĐXX thông báo bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt do sức khỏe không được tốt. Ảnh: Người lao động

Đặc biệt, những bị cáo này còn cho rằng rất tôn sùng và coi ông Lê Tùng Vân là bậc vĩ nhân.

Theo đó, bị cáo Nhất Nguyên tiết lộ thông tin gây choáng: 'Ông Lê Tùng Vân có bộ sách gồm 4 quyển liên quan về tôn giáo, có giá trị rất sâu sắc, siêu phàm nhưng đã bị ngành chức năng thu giữ'. Cụ thể Lê Thanh Nhất Nguyên cho hay: 'Bộ sách này rất cao siêu nên người ở Tịnh thất Bồng Lai coi ông Vân hơn cả... vĩ nhân. Bộ sách này có thể đạt giải Nobel Hòa bình thế giới, làm Việt Nam nổi tiếng.'

Phiên tòa xét xử ‘Tịnh Thất Bồng Lai’ mới nhất: các bị cáo liên tục chối tội, xem Lê Tùng Vân như “nhân tài” - Ảnh 3
Các bị cáo liên tục nói mình không phạm tội. Ảnh: Dân trí

Dẫn tin theo Người lao động, cũng trong phiên tòa Bị cáo Lê Tùng Vân nói rằng gia đình và những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" là nhân tài, nhất là về văn thơ, nhưng lại bị kìm hãm. Bị cáo cũng cho rằng không giả mạo đức Phật, ảnh hưởng Phật giáo và nói rằng có quyền tu theo cách của mình.

Tranh luận tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại nói không đồng tình với nhiều vấn đề mà luật sư bào chữa cho các bị cáo nêu ra. Ngoài ra, luật sư của bị hại cũng rất đồng tình với bản cáo trạng và quan điểm luận tội mà đại diện viện kiểm sát đã nêu. Việc các bị cáo có hành vi xúc phạm, vu khống cá nhân, tổ chức theo cáo trạng truy tố là có cơ sở, khách quan. Mặt khác, luật sư của các bị hại cũng cho rằng các bị cáo đã mạo xưng tôn giáo, tự xưng là cơ sở thờ tự tôn giáo.

Đồng thời cũng cho rằng, các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ tội bởi luôn cố tình che giấu, quanh co, chối tội, ngụy biện. Theo đó, đề nghị HĐXX có bản án nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật để răn đe.

Trước đó, trong phiên xét xử sáng 21/7, Đại diện VKS đã giữ nguyên cáo trạng, đề nghị mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng cho ông Lê Tùng Vân. Tiếp đến, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù. Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc bị đề nghị 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Tất cả các bị cáo đều bị cáo buộc tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

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