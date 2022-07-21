Phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe người phụ nữ để con ngồi trên mui trần ngay khi xe vẫn chạy

Xã hội 21/07/2022 16:44

Hình ảnh em bé 9 tuổi ngồi trên xe ngay khi xe đang chạy khiến những người đi đường không khỏi bức xúc.

Điều này không chỉ khiến bé gặp nguy hiểm mà còn cho thấy việc không tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ.

Dẫn tin trên Người lao động cho hay, ngày 21-7, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã mời chị V.T.T.P. (ngụ TP Quy Nhơn) để làm việc về hành vi "điều khiển xe ô tô chở người trên mui xe", được quy định tại điểm b khoản 6 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP).

Phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe người phụ nữ để con ngồi trên mui trần ngay khi xe vẫn chạy - Ảnh 1

Nữ tài xế V.T.T.P. để con trai ngồi trên mui xe trong lúc điều khiển ô tô. Ảnh: Người lao động

Qua xác định thông tin và đưa bằng chứng cụ thể, phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt chị P. với số tiền 4 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe (GPLX) 2 tháng.

Trước đó, ngày 15-7, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh cháu bé ngồi trên mui ô tô trong khi xe đang lưu thông trên đường. Việc này đã khiến nhiều người bức xúc. Tại thời điểm trên, chị P. đang điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1D, đoạn thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.

Tại buổi làm việc sau khi công an triệu tập, chị P. thừa nhận việc làm sai và hứa sẽ rút kinh nghiệm. Chị P. cũng trần tình do lơ là không để ý, lúc quay sang thì phát hiện cháu đã leo lên trên mui xe. Chị P. ngay lập tức đã gọi con xuống tuy nhiên vẫn được người đi đường ghi lại và phản ánh.

Phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe người phụ nữ để con ngồi trên mui trần ngay khi xe vẫn chạy - Ảnh 2
Người dân một phen hoảng vía khi thấy bé trai ngồi vắt vẻo trên mui xe đang chạy trên QL1. Ảnh: Thanh niên

Dẫn tin trên Thanh niên trước đó, vào chiều 14.7, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn video clip dài khoảng 40 giây, ghi lại cảnh 1 bé trai ngồi trên mui xe trong khi chiếc xe đang lao vun vút trên QL1.

Được biết, đoạn clip này do anh H. (ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) quay lại. Theo anh H., vào thời điểm trên, khi anh đang đi trên đường thì bất ngờ thấy một bé trai hơn 10 tuổi từ bên trong xe 63A - 171.71 chui lên cửa sổ trời rồi ngồi vắt vẻo trên mui khi chiếc xe đang lao vun vút trên QL1. Anh hay thấy sự việc quá nguy hiểm và gửi đến mọi người lời cảnh báo. Các bậc cha mẹ nên chú ý hơn về giới trẻ khi di chuyển trên xe ô tô lưu thông trên đường.

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