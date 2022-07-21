Chi tiết hình ảnh đôi tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị áp giải đến toà sáng 21/7

Xã hội 21/07/2022 08:52

Sáng nay, 21/7, phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án bạo hành bé N.T.V.A chính thức được diễn ra.

Dẫn tin theo Người lao động, từ sáng sớm, mẹ bé A. cùng người nhà và luật sư bảo vệ quyền lợi của A. đã có mặt tại TAND TP. Đến 7 giờ, các bị cáo được áp giải vào khu vực phòng xét xử.

Rất đông người dân đã có mặt tại TAND TP HCM để theo dõi phiên xét xử. Những người biết tin vụ việc này đều cảm thấy bức xúc trước hành vi phạm tội của các bị cáo.

Chi tiết hình ảnh đôi tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị áp giải đến toà sáng 21/7 - Ảnh 1

Nguyễn Kim Trung Thái được áp giải vào khu vực phòng xét xử. Ảnh: Zingnews

Cũng theo Zingnews, từ 5h sáng, tại khu vực TAND TP.HCM đã có rất đông người. Họ mang theo hình ảnh nạn nhân và các bị cáo, đồng thời bày tỏ sự bức xúc, mong HĐXX xử lý nghiêm người gây ra cái chết của nạn nhân.

Chi tiết hình ảnh đôi tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị áp giải đến toà sáng 21/7 - Ảnh 2

Nguyễn Võ Quỳnh Trang được áp giải vào khu vực xét xử. Ảnh: Zingnews

Lúc 7h, Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang được áp giải đến TAND TP.HCM bằng 2 xe chuyên dụng.

Theo nguồn tin từ lãnh đạo TAND TP.HCM, để đảm bảo an ninh, tòa đã đề nghị lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, công an phường Bến Thành, quận 1 (TP.HCM) tăng cường lực lượng bảo vệ phiên tòa, kiểm soát thành phần ra vào phòng xử. Những người tham dự phiên tòa được bố trí theo dõi qua màn hình tivi.

Chi tiết hình ảnh đôi tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị áp giải đến toà sáng 21/7 - Ảnh 3
Chi tiết hình ảnh đôi tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị áp giải đến toà sáng 21/7. Ảnh: Người lao động

Hôm 19/7, trước khi phiên tòa diễn ra, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (bảo vệ quyền lợi cho gia đình bé V.A.) cho biết đã gửi đơn kiến nghị đến thẩm phán, chủ tọa phiên tòa.

Theo luật sư Nữ, Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của bé A. Do đó, luật sư kiến nghị TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang từ tội Hành hạ người khác sang Giết người.

Chi tiết hình ảnh đôi tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị áp giải đến toà sáng 21/7 - Ảnh 4
Nhiều người dân và YouTuber đến tòa từ sáng sớm. Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ những người được triệu tập. Ảnh: Zingnews

Cùng đợi vào xem phiên xét xử, bà Nguyễn Thị Ngân (ngụ TP HCM) cho biết hễ xem thông tin về vụ án, nước mắt bà lại không ngừng rơi. "Đứa trẻ quá tội nghiệp. Con tôi lỡ không ngoan, tôi đánh 1-2 cái đã thấy xót mà sao cha đứa nhỏ nhẫn tâm quá! Tôi mong toà án xử công tâm, công bằng".

Chi tiết hình ảnh đôi tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị áp giải đến toà sáng 21/7 - Ảnh 5
Nhiều người bày tỏ mong muốn kẻ bạo hành cháu bé phải bị trừng trị nghiêm khắc. Ảnh: Zingnews

Bà Trương Thị Ngoan (SN 1971; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết cũng là một người mẹ, bà cảm thấy rất bức xúc trước hành vi phạm tội của các bị cáo, đặc biệt là sự "máu lạnh" của cha bé A. Khi biết được thông tin phiên xét xử diễn ra công khai, bà đã cùng em gái đón xe từ TP Rạch Giá về TP HCM từ khuya hôm trước để sáng hôm nay kịp đi xem toàn xử án.

Chi tiết hình ảnh đôi tình nhân bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong bị áp giải đến toà sáng 21/7 - Ảnh 6

Mẹ bé A. cùng người nhà và luật sư có mặt tại phiên xét xử từ rất sớm. Ảnh: Người lao động

Bà Ngoan chia sẻ bà rất mong phiên xét xử diễn ra công minh, đúng người đúng tội.

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