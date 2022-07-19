Cú va chạm mạnh giữa xe khách và xe bồn xi măng đã khiến tài xế tử vong tại chỗ. Ngay sau va chạm, cảnh sát đã có mặt giải cứu 19 người đang mắc kẹt trong xe.

Dẫn tin trên Zingnews, vụ việc xảy ra vào rạng sáng khoảng 3h45 ngày 19/7, xe khách mang biển kiểm soát 29H (chưa rõ danh tính người cầm lái) chạy trên quốc lộ 1. Khi xe chạy đến đoạn qua phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, đã xảy ra va chạm với xe bồn chở xi măng chạy phía trước.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn cắt dỡ cabin đưa thi thể tài xế ra ngoài – Ảnh: Vietnamnet

Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ, mắc kẹt trong cabin. Hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Ngay sau đó, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) huy động hàng chục cán bộ và xe chuyên dụng đến ứng cứu, phá cửa đưa thi thể tài xế gặp nạn cùng 19 hành khách trên xe ra ngoài.

Dẫn tin trên Vietnamnet, quá trình giải cứu 19 hành khách bị thương đến nơi an toàn, lực lượng chức năng đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, cắt dỡ phần cabin bị biến dạng nặng. Phần đầu xe khách bẹp dúm, biến dạng, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường. Xe bồn cũng hư hỏng phần đuôi.

Công an cũng xác định thêm 2 xa va chạm di chuyển cùng chiều. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-xe-khach-va-cham-manh-khien-tai-xe-tu-vong-tai-cho-canh-sat-pha-cua-giai-cuu-19-hanh-khach-dang-mac-ket-484155.html