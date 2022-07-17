Theo nguồn tin tiết lộ, nghi can đã bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn. Đây là một vụ án với tình tiết cực kì nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người dân.

Dẫn tin trên Báo giao thông, cơ quan chức năng huyện Hải Hà (Quảng Ninh), khoảng gần 11h sáng 17/7, nghi can liên quan đến vụ nữ chủ hiệu thẩm mỹ bị cắt cổ dẫn đến tử vong trong đêm tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn ở huyện Hải Hà. Tình tiết của vụ án kể trên cực kì nghiêm trọng, trước đó, khoảng 0h30 ngày 17/7, cơ quan chức năng TP Móng Cái nhận được tin báo về vụ việc có một nạn nhân nữ tử vong nằm trên đường Trần Nhân Tông, thuộc khu 3, phường Hải Hòa.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên là Đ.T.T (SN 1991, có hộ khẩu thường trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái hiện thuê nhà tại khu 3, phường Hải Hòa). Chị T làm nghề phun xăm thẩm mỹ tại phòng trọ của mình. Hiện trường vụ án. Ảnh: Báo giao thông Nguồn tin từ VOV, khoảng 20h ngày 16/7, chị Đ.T.T có nhận phun xăm vùng ngực cho 1 nam giới chưa rõ thông tin cá nhân. Trước đó, 2 người có trao đổi tin nhắn qua lại với nội dung yêu cầu được thực hiện phun xăm một mình, không có thêm người ở quán.

Trích xuất camera trong thời gian đêm hôm ấy, chị Đ.T.T chạy ra khỏi quán với vết rách trên cổ, theo hướng đường Trần Quốc Tảng về vòng xuyến Trà Cổ. Di chuyển được khoảng hơn 70m thì nạn nhân gục ngã. Do thời điểm đêm khuya, vắng người qua lại nên chị Đ.T.T bị mất nhiều máu và tử vong tại chỗ. Còn đối tượng khách hàng sau đó đã bỏ chạy ra khu vực quán nước gần phố đi bộ thuộc phường Trần Phú và nhờ gọi giúp xe taxi di chuyển về huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Nạn nhân tử vong thương tâm. Ảnh: VOV Nhận thấy đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, triển khai các phương án truy bắt đối tượng gây án. Chưa đầy 1 ngày, cơ quan chức năng đã tóm gọn nghi can. Hiện các bên liên quan đang khẩn trương xác minh nguyên nhân vụ, việc dẫn đến vụ án mạng kể trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

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