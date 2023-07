'14 giờ ngày 22/12/2021 (ngày bé V.A tử vong) bị can đi lên Công ty. Khoảng 01 tiếng sau thấy bồn chồn, lúc sáng V.A chưa thuộc bài, mở xem học hành như nào nhìn thấy Trang đang đánh V.A, tôi liền xin ra ngoài gọi điện thoại cho Trang nói: đã hứa không đánh con nữa sao lại tiếp tục đánh, đừng đánh con nữa tội nghiệp. Trang không trả lời, tôi cúp máy tiếp tục cuộc họp tới 17h45 thu dọn đồ về nhà... bị can lên nhà nhìn thấy V.A nằm im, hoảng, nói và làm gì không nhớ....

LS Thơm trích lại 'lời khai ngụy biện nhằm chối tội đồng phạm Giết người đổ lỗi cho Trang'. Ảnh: Vietnamnet

Quan điểm cá nhân của luật sư Thơm là: 'Căn cứ vào lời khai ban đầu của bị can Thái tại Cơ quan điều tra Công an Quận, Viện kiểm sát Quận Bình Thạnh và một phần lời khai tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã có căn cứ xác định bị can đồng phạm với bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang giết cháu bé theo quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự 'Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm'. Lỗi cố ý theo quy định tại Điều 10 Bộ luật hình sự có 2 loại: Cố ý trực tiếp và Cố ý gián tiếp.

Luật sư có bài đăng trên trang cá nhân. Ảnh: VTC News

Về ý thức chủ quan của Thái nhận thức được hành vi của mình cùng Trang tham gia đánh cháu là nguy hiểm đến tính mạng nhưng không nghĩ đến hậu quả nên bỏ mặc cho Trang tiếp tục đánh đập cháu rất dã man, tàn ác trong suốt thời gian dài. Bản thân Thái cũng thừa nhận Trang đánh đập cháu suốt thời gian dài là nguyên nhân cháu V.A tử vong. Tuy nhiên Thái loại trừ trách nhiệm, cho rằng mình không liên quan đến việc đánh cháu nhưng thực tế qua lời khai ban đầu, camera đều xác định Thái và Trang cùng đánh V.A hoặc đồng ý để Trang tự do một mình đánh cháu. Như vậy, Thái là kẻ chủ mưu, tạo điều kiện cho Trang đánh V.A. Nếu không có sự đồng ý của Thái thì Trang đã không dám sử dụng vũ lực đánh chết cháu.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm. Ảnh: Vietnamnet

Lỗi của Thái trong trường hợp này là Lỗi cố ý gián tiếp được quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ luật hình sự 'Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội; thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra; tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra'.

Mặt khác, vào 15 giờ, ngày 22/12/2021, khi Thái đang ở Công ty đã biết rất rõ Trang đang dùng vũ lực đánh con rất dã man, tàn ác nguy hiểm tính mạng nhưng đã bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Thái khai gọi điện thoại cho Trang can ngăn 'đừng đánh con nữa tội nghiệp' là ngụy biện nhằm chối bỏ trách nhiệm để đổ lỗi cho Trang tự ý đánh chết bé.

Bóc trần cha ruột 'khai ngụy biện', đổ lỗi người tình đánh tử vong bé V.A. Ảnh: Lao động

Từ những căn cứ nêu trên, theo quan điểm của luật sư đã có căn cứ xác định Nguyễn Kim Trung Thái đồng phạm với Nguyễn Võ Quỳnh Trang với vai trò là kẻ chủ mưu giết con.

Cũng theo LS Thơm, ngoài việc sử dụng vũ lực đánh bé V.A, Thái và Trang còn dùng những lời lẽ 'vô nhân tính' để mắng chửi, xúc phạm nạn nhân. Là người liên tục cập nhật tình hình về vụ án giết người chấn động này lên trang cá nhân, nên sau khi bài viết cung cấp thông tin mới được đăng đã thu hút sự chú ý của dân mạng.

Dẫn tin từ Lao động, TAND TPHCM sẽ đưa ra xét xử công khai vụ án "giết người" đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi), người hành hạ con chồng dẫn đến tử vong.

Dự kiến phiên tòa xét xử vụ án diễn ra 8h sáng 21.7.

Dư luận rất phẫn nộ về sự tàn ác của cặp đôi này, nên rất ủng hộ khi cơ quan tố tụng thay đổi tội danh đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và khởi tố bắt giam Nguyễn Trung Kim Thái.

Xét xử công khai đi liền với tuyên truyền sâu rộng, lên án mạnh mẽ để cho những kẻ ác tâm nhìn vào đó mà làm gương, biết rằng hành hạ trẻ em là phạm tội hình sự.