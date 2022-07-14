Thanh Hóa: Kẻ biến thái bịt mặt nhiều lần sàm sỡ phụ nữ trên đường vắng, chỉ khoảng hơn 20 tuổi

Thời gian gần đây, nhiều chị em phụ nữ tại khu vực Nghi Sơn, Thanh Hóa thường xuyên bị kẻ biến thái che kín mặt thực hiện hành vi phản cảm.

Khi đang đi trên đường, các chị em phụ nữ này liền bị nam thanh niên áp sát dùng tay sàm sỡ các vùng nhạy cảm, vụ việc rất đáng báo động.

Dẫn nguồn từ Người lao động, ngày 14-7, tin từ UBND phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tiếp nhận thông tin nhiều nữ công dân khi đi qua địa bàn bị một nam thanh niên biến thái có hành động sàm sỡ vùng nhạy cảm và đang giao cho công an xác minh, truy tìm.

Tuyến đường dẫn xuống Khu kinh tế Nghi Sơn đoạn qua phường Mai Lâm. Ảnh: Người lao động

Kẻ biến thái này thường xuyên quan sát thấy nhiều phụ nữ trẻ đi bộ hoặc xe máy qua đoạn đường vắng tại khu kinh tế Nghi Sơn đoạn qua phường Mai Lâm liền giở hành vi đồi bại.

Được biết, nam thanh niên này chỉ khoảng ngoài 20 tuổi, che kín mặt và đi xe không biển số. Theo lời kể nạn nhân, lợi dụng lúc đường vắng người qua lại, tên biến thái này sẽ áp sát xe, dùng tay sàm sỡ vùng ngực hoặc bộ phận nhạy cảm rồi bỏ chạy.

Một số ảnh chụp lại khu vực điểm nóng. Ảnh: Người đưa tin

Dẫn nguồn từ Người đưa tin, chị L.T.M.A. kể lại, khoảng 15h ngày 9/7, chị và em gái em đi đám cưới về khi đi qua đoạn đường phường Mai Lâm (cách cây xăng Tân Tiến khoảng 300m) thì bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát và có hành động sàm sỡ. Bị áp sát xe, sàm sỡ bất ngờ nên tay lái chị này loạng choạng chút nữa thì bị ngã xe. Đến giờ, mỗi khi ra đường tâm lý chị M.A. vẫn chưa hết lo lắng.

Theo tìm hiểu của PV, có khoảng 7 nạn nhân là phụ nữ bị kẻ biến thái này sàm sỡ. Một số người do tâm lý e ngại, xấu hổ nên không tổ giác với chính quyền và cơ quan công an.

Một số nạn nhân và người dân địa phương đã ghi lại được hình ảnh, nhận dạng đối tượng để cung cấp cho cơ quan chức năng phục vụ quá trình điều tra, xác minh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-hoa-ke-bien-thai-bit-mat-nhieu-lan-sam-so-phu-nu-tren-duong-vang-chi-khoang-hon-20-tuoi-482971.html