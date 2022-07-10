Người phụ nữ kể lại chuyện va chạm giao thông: Đã xin lỗi nhưng vẫn bị đánh liên tiếp, choáng đầu, chảy máu vẫn không tha

Xã hội 10/07/2022 17:26

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một video clip ghi lại cảnh một cô gái bị hành hung sau va chạm giao thông, người phụ nữ này đã bị tạt đầu xe, liên tiếp đánh vào đầu đến choáng váng.

Dẫn tin trên Zingnews, vào ngày 8/7, mạng xã hội chia sẻ clip ghi cảnh một cô gái điều khiển xe máy đã bị một phụ nữ đi ôtô đánh liên tiếp vào mặt ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Vụ việc chỉ có dấu hiệu dừng khi có người can ngăn.

Khi vụ việc trên xảy ra, người phụ nữ đi xe máy một mình đã liên tiếp phải ‘đỡ đạn’, tránh những cú tát của người đi xe ô tô. Chị T.H (nạn nhân) cho hay, khi dừng đèn đỏ, nữ tài xế chống hụt chân nên xe máy bị nghiêng, va vào gương ôtô đỗ bên cạnh. Thấy gương không bị trầy xước, chị H. xin lỗi rồi đi tiếp.

Người phụ nữ kể lại chuyện va chạm giao thông: Đã xin lỗi nhưng vẫn bị đánh liên tiếp, choáng đầu, chảy máu vẫn không tha - Ảnh 1
Ảnh cắt từ clip, tài xế xe máy bị người phụ nữ tát vào mặt. Ảnh: Zingnews

Tuy nhiên, đi được khoảng 500 m, ôtô từ phía sau vượt lên tạt đầu khiến cô gái đi xe máy phải tấp vào lề. Bước xuống xe, người phụ nữ chửi bới, liên tục đánh, tát vào đầu và mặt chị H. Đến khi mặt nạn nhân chảy máu và có người can ngăn, người phụ nữ này mới dừng tay. “Họ tạt đầu xe tôi là tôi biết sắp có chuyện. Lúc đó, tôi đã chủ động nói xin lỗi và mong họ tha cho nhưng người phụ nữ cứ thế xuống tát vào mặt khiến tôi bị choáng”- người phụ nữ cho hay.

Được biết, sau vụ việc, cô gái về hiệu thuốc mua bông, băng lau vết thương. Thấy có dấu hiệu bất ổn, người nhà đã đưa cô gái nhập viện. Chị H. tiếp lời: “Bác sĩ chẩn đoán rằng tôi bị chấn thương đầu và mặt. Đến giờ tôi vẫn thấy buồn nôn và choáng”. Quá trình nằm viện, thỉnh thoảng, chị H. lại khóc vì sợ và ấm ức.

Hiện tại, các đơn vị đã tiếp nhận vụ việc, đồng thời triệu tập người phụ nữ tát cô gái đến làm việc.

Người phụ nữ kể lại chuyện va chạm giao thông: Đã xin lỗi nhưng vẫn bị đánh liên tiếp, choáng đầu, chảy máu vẫn không tha - Ảnh 2
Vụ hành hung gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, một vụ việc cô gái bị 2 người đàn ông đánh tới tấp sau va chạm giao thông khiến nhiều người bức xúc cho rằng, chỉ là va chạm nhẹ và hai bên có thể hòa giải và không cần dùng đến bạo lực.

Dẫn nguồn trên Dân việt vụ việc trên, một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường thì xảy ra va chạm với một người phụ nữ đi xe máy điện đang sang đường. Cú va chạm khiến chiếc xe hai bánh bị đổ xuống đường. Ngay sau đó, cô gái cầm lái chiếc xe ô tô đã xuống nói chuyện với người phụ nữ. Tuy nhiên, cả hai lại xảy ra tranh cãi. Ít phút sau, 2 người đàn ông được cho là người thân của cô gái đi xe máy điện xuất hiện. Khi đến nơi, một trong 2 người đã tát mạnh vào mặt cô gái đi ô tô rồi đạp vào người nạn nhân.

Hình ảnh ghi lại được từ camera hành trình cũng cho thấy, 2 người đàn ông tiếp tục tát, đấm vào người nữ tài xế. Sự việc chỉ dừng lại khi có người dân vào can ngăn. Người phụ nữ sau khi bị hành hung đã lên cơ quan trình báo và đề nghị công an xử lý nghiêm theo pháp luật.

Người đàn ông đang đi trên đường thì bị sét đánh, tử vong tại chỗ

Người đàn ông đang đi trên đường thì bị sét đánh, tử vong tại chỗ

Theo ghi nhận, người này đang chạy xe máy đi làm thì bị sét đánh, trước đó trời mưa lớn.

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