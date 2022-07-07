Công an hiện đang vào cuộc điều tra vụ tai nạn khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm xe tải, thương nặng.

Dẫn tin từ Zingnews khoảng trưa ngày 7/7, nam tài xế khoảng 40 tuổi lái xe tải mang biển số TP.HCM trên đường Nguyễn Thị Định, hướng vòng xoay Mỹ Thủy đi phà Cát Lái thì xảy ra va chạm với người phụ nữ.

Cú va chạm với xe tải tại giao lộ Nguyễn Thị Định - đường C, phường Cát Lái khiến người phụ nữ bị cuốn vào gầm, bị thương nặng.

Được biết, cả 2 xe chạy cùng chiều. Tuy nhiên, khi đến giao lộ với đường C, phường Cát Lái (TP Thủ Đức), xe tải đã chuyển hướng rẽ phải khiến tai nạn va chạm với xe máy do người phụ nữ khoảng 45 tuổi cầm lái.

Người phụ nữ lái xe bị cuốn vào gầm xe tải. Ảnh: Zingnews

Cú va chạm khiến người phụ nữ cùng phương tiện bị cuốn vào gầm xe tải. Nạn nhân bị thương nặng và được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện nay, có nhiều vụ va chạm tai nạn giao thông giữa phương tiện xe tải và xe máy. Dẫn tin trên Thanh niên ngày 8/6 cũng trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM) 2 mẹ con điều khiển xe máy va chạm với xe ben. Vụ tai nạn làm người mẹ bị thương nhẹ, cô con gái bị cuốn vào gầm xe ben, bị thương nặng.

Đến hơn 16 giờ ngày 8.6, lực lượng chức năng, Công an vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe ben.

Xử lý vụ xe ben gây tai nạn chết 3 người, làm rõ án điểm về quá tải, xử phạt nghiêm minh Vụ xe ben gây tai nạn khiến 3 người tử vong được xem là có mức độ vô cùng nghiêm trọng, cần làm rõ án điểm về quá tải.

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