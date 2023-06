Mâu thuẫn xảy ra trong một nhóm khách mời dự tiệc ăn uống tại phòng trọ của một người bạn. Do tức giận, một người tên T. đã dùng dao chém ‘đối thủ’ tử vong.

Dẫn nguồn từ Zingnews, ngày 5/7, ông Hồ Văn Đặng (tạm trú thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) tổ chức tiệc tại phòng trọ và mời Ngô Thanh Tuấn (SN 1993, quê Đồng Tháp) đến chơi.

Trong buổi tiệc, Tuấn với Huỳnh Văn Phiếp (SN 1995, quê Tây Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Tuấn bị 2 người (Phiếp và một người bạn) lao đến đánh hội đồng.

Ngô Thanh Tuấn. Ảnh: Zingnews

Dù được mọi người can ngăn, song, mâu thuẫn vẫn xảy ra. Ngay sau khi bị đánh, Tuấn đã về lấy dao quay lại đâm chém Phiếp. Anh này cố sức bỏ chạy, tuy nhiên, vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Nguồn tin từ báo Công an cho hay, ngay khi nhận được phản ánh, công an huyện Bàu Bàng có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường và bắt giữ Tuấn khi đang trốn ở phòng trọ. Tại cơ quan Công an Tuấn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi củng cố hồ sơ, công an huyện Bàu Bàng đã bàn giao Tuấn cho công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền. Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Ngô Thanh Tuấn (SN 1993, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhau-cung-ban-trong-phong-tro-nam-thanh-nien-chem-doi-thu-tu-vong-481617.html