Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng, cơn bão táp đã cướp đi mạng sống 4 người

Xã hội 07/07/2022 19:07

Cơn lũ lớn tại Cao Bằng vừa qua đã cuốn trôi 4 người, nạn nhân cuối cùng trong vụ tử nạn đã được tìm thấy.

Dẫn tin trên VietnamPlus, chiều 7/7, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 người bị lũ quét cuốn trôi ngày 5/7 tại Cao Bằng đã được tìm thấy.

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng, cơn bão táp đã cướp đi mạng sống 4 người - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ cứu nạn xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Tuổi trẻ

Từ lúc phát hiện vụ việc, gia đình và địa phương đã liên tục tìm kiếm. Ông Mã Gia Hãnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng cho hay lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lâm đã tìm dọc theo suối từ vị trí các nạn nhân bị lũ cuốn trôi ra đến hết cửa suối giáp lòng hồ sông Gâm và sử dụng móc câu kéo rà ở khu vực cửa suối suốt 2 ngày qua.

Cuối cùng, 14 giờ ngày 7/7 này, nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 người bị lũ quét cuốn trôi ngày 5/7 mới được tìm thấy.

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng, cơn bão táp đã cướp đi mạng sống 4 người - Ảnh 2
Các lực lượng chức năng đã chia làm nhiều hướng, nhiều mũi dọc theo hướng di chuyển của dòng lũ để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: vietnamplus

Vào thời điểm trên, theo Tuổi Trẻ Online, sáng 6-7, nhận tin vụ việc lực lượng cứu hộ, cứu nạn gồm hơn 100 người đã nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân, đến đêm 5-7, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 trong số 4 nạn nhân bị lũ cuốn vào chiều cùng ngày.

Theo báo Tài nguyên môi trường, đến 6 giờ 30 phút ngày 7/7, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai cách nơi gặp nạn 3km về phía hạ nguồn. Tiếp đó, đến 9 giờ 10 phút cùng ngày, nạn nhân L.V.P (SN 1973) cũng đã được tìm thấy cách cửa suối 150m về phía hạ nguồn. Được biết, 3 trong số 4 người bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng là anh em cùng gia đình bao gồm hai vợ chồng và 1 người em trai của họ.

Đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn trôi ở Cao Bằng, cơn bão táp đã cướp đi mạng sống 4 người - Ảnh 3
Các nạn nhân trước khi bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Tuổi trẻ

Đến hiện tại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Nguyễn Trung Thảo đã đến thăm, chia sẻ mất mát và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử vong do bị nước cuốn trôi sau trận lũ quét bất ngờ này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng cũng chỉ đạo huyện Bảo Lâm khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ để người dân sớm ổn định sản xuất, đời sống; chủ động theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các điểm, các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, có phương án di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

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