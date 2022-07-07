Trước đó, vụ án đã bị trả hồ sơ 4 lần, 3 lần hoãn và lần này phiên tòa phải dừng lại giữa chừng.

Dẫn tin trên Vietnamnet, vào ngày 7/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Minh Hào (39 tuổi, ngụ tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) về tội “ hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ 13 đến dưới 16 tuổi”. Tuy nhiên, khi đang tiến hành xét hỏi bất ngờ HĐXX tạm dừng để hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa mà không công bố lý do.

Dẫn tin trên báo Công lý vào thời điểm năm 2020, sau khi xâm hại lần đầu với cháu gái ruột của vợ, Hào dọa nạn nhân nếu nói với bất kỳ ai thì sẽ cho nghỉ học.

Vụ việc trên cũng khiến gia đình người bị hại hoang mang, vốn gặp khó khăn trong việc di chuyển nhưng phiên tòa liên tiếp tạm hoãn 2-3 năm nay khiến gia đình không khỏi khó chịu. “Tôi bị tai nạn, chân tay tê nhức, đi lại rất khó khăn mà không hiểu sao 2-3 năm nay không thể đưa vụ án ra xét xử được - Anh H. cha của nạn nhân cho hay.

Vụ việc xâm hại này đã xảy ra từ khoảng tháng 6/2016 đến ngày 6/4/2019, lợi dụng sự mất cảnh giác của người thân và sự non nớt của cháu M. (sinh ngày 14/12/2004, cháu ruột của vợ Hào), Hào đã nhiều lần cưỡng ép cháu M. Thời điểm bị Hào xâm hại, cháu M chưa đầy 13 tuổi. Sau mỗi lần xâm hại M., Hào đều đe dọa sẽ cho cháu nghỉ học nếu mách lại với bất kỳ ai. Với lý do này, Hào khống chế và thường xuyên cưỡng ép để quan hệ tình dục với nạn nhân.

Bản kết luận điều tra của Công an TP.HCM vào năm 2020. Ảnh: Công lý

Thấy cháu M. có biểu hiện bất thường về tâm lý nên gia đình đã tiến hành theo dõi. Khoảng 22 giờ đêm 6/4/2019, Hào đang quan hệ tình dục với M. thì thấy gia đình cháu gái đi tìm. Sợ bị phát giác, Hào vội vã mặc quần áo bỏ chạy. Gia đình truy hỏi, M. kể toàn bộ sự việc và cùng cha mẹ ra công an xã trình báo.

CQĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Lê Minh Hào (sinh năm 1983) về hai tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 20/6/2019, Lê Minh Hào đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Khi bị bắt giam, Hào khai mới quan hệ tình dục với cháu M. một lần. Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản làm việc, bản tự khai và biên bản ghi lời khai của Hào, bị cáo thừa nhận nhiều lần quan hệ tình dục với cháu M. từ khi cháu mới hơn 12 tuổi.

Quá trình điều tra, CQĐT quyết định bổ sung khởi tố bị can về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Hiện, những người quan tâm vẫn đang theo dõi vụ việc. Sự thật về hành vi mang tính bại hoại đạo đức của H. đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra, xử lý thỏa đáng để răn đe các đối tượng xấu trong xã hội.