Cô gái bị 2 tên cướp kéo lê 50m trên đường, giật túi xách giữa ban ngày

Xã hội 06/07/2022 14:33

Nhân lúc đường vắng không có ai, hai tên cướp đã kề dao, uy hiếp nạn nhân và cướp đi túi xách có tiền mặt và trang sức.

Được biết, hai thanh niên chỉ mới 13 và 15 tuổi đã chuẩn bị sẵn dao rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm người cướp tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Dẫn tin trên Vietnamnet, vào ngày 6/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã tạm giữ hình sự hai nghi phạm là Phan Văn Thuận (15 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu) và Phạm Đình Trưởng (13 tuổi, ngụ quận Hải Châu) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, trên đoạn vắng người trên đường Trường Sơn, cả hai phát hiện cô gái (ngụ huyện Hòa Vang) đang đi xe một mình, có đeo túi xách.

Lợi dụng thời cơ, hai tên cướp đã áp sát, đưa dao lên uy hiếp và giật giỏ trên người cô gái. Bất ngờ vì bị tấn công, cô gái cố sức giành lại thì bị kéo lê 50m và bị trầy xước nhiều nơi. Hai kẻ cướp cuối cùng vẫn tẩu thoát khiến cô gái mất tài sản.

Cô gái bị 2 tên cướp kéo lê 50m trên đường, giật túi xách giữa ban ngày - Ảnh 1
Công an thu giữ hung khí của 2 tên cướp. Ảnh: Vietnamnet

Dẫn tin từ Dân việt, tiếp nhận thông tin bị hại, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Cẩm Lệ) lập tức vào cuộc truy bắt, đến 23h cùng ngày Thuận và Trưởng bị bắt giữ.

Hai tên cướp khai nhận lấy được túi xách bên trong có một điện thoại trị giá 21 triệu đồng, 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng trên.

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Từ khóa:   cướp túi xách tên cướp giật

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