Mâu thuẫn vì khách làm vỡ ly và có hành động ném đá vào quán nhậu, người chủ quán này đã cầm dao đâm chết người.

Vụ việc trên xảy ra tại Bình Dương. Mới đây, chủ quán nhậu Hoàng Văn Giang đã bị bắt vì tội giết người. Tại cơ quan điều tra, do mâu thuẫn khách làm bể ly uống nước và ném đá vào quán, người chủ đã dùng dao đâm chết người.

Dẫn tin từ Vietnamnet, vào trưa 3/7, Nguyễn Tấn Đạt (SN 1988) và Huỳnh Văn Trường (SN 1999, cùng quê Bạc Liêu) cùng một số người bạn uống rượu tại một quán thịt cầy ở phường Hoà Lợi, thị xã Bến Cát). Lúc tính tiền ra về, Đạt làm bể ly uống nước dẫn đến cự cãi với Giang là chủ quán nhậu. Sau đó, nhóm của Đạt, Trường ném đá vào bên trong quán nhậu.

Hoàng Văn Giang. Ảnh: Pháp luật

Bực tức, Giang cầm một con dao đi ra đâm vào người Đạt và Trường. Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng Đạt đã tử vong, Trường bị thương hiện đang được điều trị.

Dẫn tin trên Pháp luật, sau khi gây án, Giang rời khỏi hiện trường, đến ngày 4/7 thì đến cơ quan công an đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Giang (SN 1972, quê Thanh Hoá) để điều tra về hành vi giết người.

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