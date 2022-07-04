Cụ thể, trên địa bàn huyện Gia Lộc liên tục xảy ra tình trạng mất tiền công đức tại các cơ sở thờ tự đình, đền chùa. Người dân nhiều lần bức xúc nên đã báo công an vào cuộc điều tra. Không lâu sau đó, Công an huyện Gia Lộc tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và bắt được tên tội phạm.

Dẫn tin từ Sức khỏe và đời sống , cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Phan Hữu Thuân (SN 1993), trú tại xã Đồng Quang (huyện Gia Lộc) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Cập nhật trên Tuổi trẻ thủ đô cho hay, tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma túy lâu năm, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù năm 2017, do không có công ăn việc làm ổn định nên Thuân đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Danh tính đối tượng được xác định là Phan Hữu Thuân, y chính là người đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập, trộm tiền công đức tại các đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt (27/6/2022), Thuân đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản trong các đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Gia Lộc, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; đồng thời, đối tượng còn khai nhận bản thân đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tương tự khác tại huyện Bình Giang, Cẩm Giàng… (cùng thuộc tỉnh Hải Dương).

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma túy lâu năm, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù năm 2017, do không có công ăn việc làm ổn định nên Thuân đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Thuân bị bắt vì hành vi trộm cắp. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Theo cơ quan công an, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt (27/6/2022), Thuân đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp tài sản trong các đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Gia Lộc, với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; đồng thời, đối tượng còn khai nhận bản thân đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tương tự khác tại huyện Bình Giang, Cẩm Giàng… (cùng thuộc tỉnh Hải Dương).

Để thực hiện hành vi trên, Thuân chuẩn bị xà beng, kìm cộng lực đem cất giấu tại khu nghĩa trang Tứ Thông, phường Tứ Minh (TP. Hải Dương). Đợi đến đêm đối tượng đi xe máy đi một mình ra khu nghĩa trang lấy dụng cụ cất giấu trước đó rồi đi đến các đền, đình, chùa trên địa bàn huyện Gia Lộc và lân cận để trộm cắp tài sản. Khi trộm được tiền, đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Để hạn chế tình trạng bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản tại các nơi thời tự tín ngưỡng như đình, đền, chùa, cơ quan công an khuyến cáo chính quyền địa phương cần bố trí cắt cử người trông coi cả ngày lẫn đêm, nên nên lắp đặt hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động… để hạn chế được tình trạng kẻ gian đột nhập thực hiện việc trộm cắp tài sản.

Hiện công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng trên, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý theo quy định.