Được biết, cả 2 có quan hệ bất chính. Vì người đàn ông kiên quyết nói lời chia tay, chị B. sau đó đã ấm ức chở xăng đến nhà nhân tình và tự thiêu mình.

Dẫn tin từ Dân trí, chiều ngày 3/7, UBND xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một người phụ nữ mang xăng tới nhà người tình tự thiêu.

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là chị Đ.T.B. (SN 1979, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành).

Khoảng 23h30 ngày 1/7, chị B. đi xe mô tô chở theo 4 can xăng (loại 20 lít), đến nhà anh Phạm Văn Th. (SN 1976, trú tại thôn Vân Lương, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành).

Hiện trường người phụ nữ tự thiêu. Ảnh: Dân việt

Khi tới nơi, chị B. đổ xăng ra sân thì vợ anh Th. là chị Trịnh Thị Th. phát hiện, hô hoán hàng xóm có người đổ xăng ra sân. Sau đó, chị B. đổ xăng lên người rồi chạy ra cổng nhà anh Th., châm lửa tự thiêu.

Cũng theo nguồn tin từ Dân việt, sau khi sự việc xảy ra, người nhà anh Th và người dân nơi đây đã sử dụng các phương tiện dập lửa cứu người và đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị B. tử vong sau đó.

Tại hiện trường, chị B. có để lại một bức thư tuyệt mệnh với nội dung trách móc anh Th. vì anh này đã lạnh nhạt với chị B. nên chị B. đã chọn cách chết…

Theo tìm hiểu, nạn nhân Đinh Thị B. đã có chồng và 3 con, chị này làm nghề tự do và hiện sống ly thân với chồng. Anh Th. làm nghề thu mua gỗ keo tràm và đã có vợ con. Tình cảm hiện tại của vợ chồng anh Th. bình thường, không mâu thuẫn với nhau.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Th. thừa nhận, việc đôi bên có tình cảm với nhau được thỏa thuận phải giấu kín với vợ, chồng gia đình hai bên.

Gần đây, khi gặp nhau, anh Th. có nói với chị B. là không muốn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng nữa vì thấy có lỗi với vợ con.

Trước khi mang xăng tới nhà anh Th. tự thiêu, giữa chị B. và anh Th. không liên lạc, trao đổi gì với nhau.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá điều tra, làm rõ.

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