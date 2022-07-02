Không để ý máy sinh tố đang xay, bé gái ở Hà Nội bị nghiền nát 2 ngón tay

Phần ngón tay của bé gần như lủng lẳng, đứt rời và trắng bệch do không được truyền máu kịp thời.
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Dẫn tin từ Suckhoedoisong theo thông tin từ người nhà, khi đang ép hoa quả, gia đình không để ý, vô tình bé T.A (sinh năm 2018) cho tay vào máy xay nên bị cuốn tay vào. Sau tai nạn, bé bị đứt gần rời ngón 2 tay phải (ngón 2 tay phải chỉ còn dính lại gân gấp), phần ngón đứt gần rời lủng lẳng, trắng bệch do không được cấp máu.
Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi trên và Vi phẫu thuật, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện TWQĐ 108 phải kết lại xương, khâu nối gân duỗi, nối thần kinh và đặc biệt là phải nối lại mạch máu (gồm các động mạch và tĩnh mạch) để cung cấp lại máu cho ngón tay.
Do kích thước mạch máu ở trẻ em rất nhỏ, tổn thương lại do máy nghiền, bầm dập nhiều nên việc trồng lại ngón tay cho bệnh nhi rất khó khăn.
Cũng cập nhật trên Pháp luật, vấn đề gây mê trên bệnh nhi dùng thuốc chống đông sau phẫu thuật, chăm sóc, thay băng sau mổ trong thời gian dài cũng là những khó khăn khi phẫu thuật cứu chữa bé.
Hiện tại, sau phẫu thuật bé đã qua nguy hiểm, tình trạng vết thương khô, ngón tay 2 dần hồng hào trở lại.
Bác sĩ Vịnh tại bệnh viện cho hay, trẻ nhỏ thường hiếu động, thích tò mò, chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn, thương tích. Do đó, người dân cần cẩn trọng, có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
Nếu không may gặp tai nạn, gia đình cần sơ cứu nạn nhân và nhanh chóng đưa đến cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa gần nhất để được cấp cứu, xử trí kịp thời.