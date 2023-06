Dẫn tin từ Thanh niên mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh bé trai đi ra bể cá tại một quán cà phê, không may ngã xuống bể cá.

Sau vụ việc xót xa trên, ông Trần Công Thoán, Chủ tịch UBND TT.Kiến Giang, xác nhận vụ việc này đã xảy ra trên địa bàn và bé trai đã không qua khỏi do đuối nước.

Được biết, vụ việc bé trai ngã xuống hồ xảy ra vào ngày 27.6 nhưng đoạn clip chỉ mới được lan truyền trên mạng xã hội từ 2 ngày nay. Theo Chủ tịch UBND TT.Kiến Giang cho hay, gia đình vô cùng đau xót vì tai nạn của cháu bé, tuy nhiên họ xác nhận đây là sự việc không may đến với gia đình, cháu đã được mang về nhà an táng, lo hậu sự sau ngày xảy ra tai nạn trên.

Dịp hè nắng nóng là thời điểm gia đình có mong muốn tìm kiếm những khu vui chơi, giải trí có nhiều cây cối, cảnh quan xung quanh. Đồng thời, trẻ nhỏ dễ tìm đến các khu vực hồ, sông suối gần nhà. Song, việc con trẻ hiếu động, đùa nghịch khi đi chơi dẫn đến tai nạn rất cần sự quan tâm từ người lớn.

Trích dẫn một tin cảnh báo từ vnexpress, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tháng 7/2021, trung bình mỗi ngày có 5 trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi tử vong do đuối nước. Tai nạn chủ yếu ở khu vực nông thôn, cao gấp 4 lần so với thành thị và thường vào những tháng học sinh nghỉ hè. Tổ chức Y tế thế giới ghi nhận tử vong do đuối nước xảy ra nhiều hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần nhắc trẻ không chơi đùa gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch... những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước, không để trẻ nhỏ ở nhà một mình, đậy kín các vật chứa nước trong nhà. Trẻ nhỏ đến hồ bơi nên đi cùng người lớn, chỉ bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ, tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi. Khi tắm biển hay tắm sông, dù biết bơi hay không biết bơi cũng chỉ nên tắm gần bờ.