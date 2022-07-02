Bắt khẩn cấp người cung cấp súng khiến nam thanh niên trúng đạn tử vong ở Đồng Nai

Xã hội 02/07/2022 18:55

Vào thời điểm trên, người dân thấy một nam thanh niên khoảng chừng 17 tuổi đang di chuyển trên đường thì gục ngã.

Theo kết quả điều tra, đây là một vụ thảm sát giữa 2 nhóm thanh niên có mâu thuẫn, bất đồng trước đó.

Trích dẫn tại VTC News, cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp Huỳnh Thế Anh Hào (SN 2003, ngụ khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo Cơ quan CSĐT, Hào đã cung cấp 2 khẩu súng bắn đạn bi tự chế cho Dương Thanh Sang (SN 2004) và Châu Tuấn Kiệt (SN 2004) để đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Hữu Tịnh (SN 2000) và Phan Lê Thanh Sang (SN 2005) - đều ngụ tại TP Biên Hòa.

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Công an bắt khẩn cấp người cung cấp súng. Ảnh: VTC News

Rạng sáng 27/6, để giải quyết mâu thuẫn, 2 nhóm trên mang theo 3 khẩu súng và nhiều hung khí gặp nhau, gây hỗn chiến lớn và khiến nam thanh niên tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Cụ thể, Dương Thanh Sang và Châu Tuấn Kiệt dùng xe mô tô truy sát Phan Lê Thanh Sang. Tại đây, Dương Thanh Sang đã dùng súng bắn chết thiếu niên 17 tuổi. Sau khi gây án, Dương Thanh Sang và Châu Tuấn Kiệt đã đưa súng cho Huỳnh Thế Anh Hào cất giấu.

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Bắt nhóm tội phạm giết người. Ảnh: Người lao động

Theo Người lao động, vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 12 nghi phạm, thu giữ 3 khẩu súng và nhiều hung khí liên quan sự việc. Trước đó, công an đã bắt giữ 10 người trong nhóm nghi phạm gồm Châu Tuấn Kiệt, Trương Khắc Kiệt, Phan Hoàng Kỳ, Vi Minh Nhân, Lý Châu Gia Minh, Nguyễn Sỹ Quốc Anh, Đinh Thế Thượng Nguyên, Hồ Thanh Hoàng, Đinh Hữu Nguyên và Nguyễn Hữu Tịnh.

Bắt khẩn cấp người cung cấp súng khiến nam thanh niên trúng đạn tử vong ở Đồng Nai - Ảnh 3
Cảnh sát thu giữ tang vật. Ảnh: VCT News

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đạn bắn xuyên qua ngực, nghi đạn hoa cải.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên tử vong ngay sau đó. Nam thanh niên được xác định là P.L.T.S. (SN 2005, ngụ khu phố 4, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa).

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Từ khóa:   nam thanh niên Đồng Nai bắn súng

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