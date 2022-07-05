Một người phụ nữ tắm biển không may bị sóng đánh trôi dạt, hơn 8 tiếng lênh đênh trên biển, người phụ nữ đã được một tàu đánh cá cứu giúp.

Khi nhận thấy có dấu hiệu lạ, thuyền trưởng tàu đánh cá đã quyết định dừng mọi công việc, cứu giúp người bị nạn đang vô phương hướng giữa biển khơi.

Dẫn tin trên Tiền phong, ngày 4/7, tàu cá mang BKS: QB 98939-TS, do ông Nguyễn Tiến Vững (sinh năm 1973, trú tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) là thuyền trưởng, khi đang khai thác hải sản thì phát hiện tại khu vực phao số 0, cách cửa Gianh về hướng Đông khoảng 2 hải lý có một phụ nữ đang trôi dạt trong tình trạng đuối sức.

Được biết, người phụ nữ này đã có gần 1 ngày lênh đênh trên biển, tình trạng cạn kiệt sức lực, chị L. hoàn toàn mất phương hướng và gần như khó thoát cơn sóng tử thần.

Người phụ nữ gặp nạn được chăm sóc y tế, dần phục hồi. Ảnh: Tiền phong

May mắn, tàu đánh cá sau khi phát hiện ngay lập tức đã tổ chức cứu hộ người phụ nữ nói trên và đưa vào Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng cảng Gianh.

Dẫn tin trên Dân việt, theo xác minh của Đồn Biên phòng cảng Gianh, nạn nhân là Lê Thị L. (sinh năm 1982, trú ở thôn Nội Hải, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Nạn nhân cho biết, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, trong khi tắm biển cùng 2 người bạn thì bị sóng cuốn và trôi dạt trên biển cho đến lúc được cứu.

Sau cơn sóng gió này, chị L. được chăm sóc y tế nên đã dần tỉnh táo. Hiện chị L. đang ổn định và dần phục hồi sức khỏe, lực lượng Bộ đội biên phòng đã báo với chính quyền địa phương để báo tin cho gia đình người bị nạn. Đồng thời biểu dương, khen thưởng chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã cứu sống chị L.

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