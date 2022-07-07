5 thanh niên bị lừa bán sang Campuchia đã được giải cứu thành công, tất cả những trường hợp trên đều được xác nhận là nạn nhân của đường dây lừa đảo, buôn người vi phạm pháp luật.

Dẫn tin tại Tiền phong, chiều tối 6/7, đại tá Trần Thanh Bình- Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai xác nhận, 5 nạn nhân cuối cùng ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị lừa sang Campuchia để làm “việc nhẹ, lương cao” đã được giải cứu. 5 nạn nhân cuối cùng ở làng Kloong (xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị lừa sang Campuchia để làm “việc nhẹ, lương cao” đã được giải cứu. Ảnh: Thanh niên 5 nạn nhân gồm: Puih Đại (SN 1998), Puih Môi (SN 2004), Ksor Jối (SN 2004), Puih Chiêu (SN 2003), Ksor Gum (SN 1999). Hai ngày trước, Bộ Tư lệnh Biên phòng Việt Nam cũng đã giải cứu 2 nạn nhân ở làng Kloong là Puih Thái ( SN 1994) và Puih Phú (SN 2006). Hầu hết, các thanh niên đều thuộc hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình vô cùng xót xa và phải chạy vạy khi nghe tin con cần tiền chuộc.

5 nạn nhân cuối cùng đã được giải cứu. Ảnh: Tiền phong Theo điều tra, tất cả các nạn nhân trên đều bị đối tượng Trần Quang Quyết (SN 2001, trú xã Ia Dal, huyện Ia Hdrai, Kon Tum) lừa sang Campuchia để làm việc trong một sòng bài do người Trung Quốc quản lý. Dẫn tin trên Thanh niên, vào ngày 6/7, Trần Quang Quyết (21 tuổi), kẻ đã lừa 7 thanh niên xã Ia O, H.Ia Grai (Gia Lai) bán sang Campuchia cũng đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể, khoảng giữa tháng 6/2022, Quyết thông qua mạng xã hội dụ dỗ 7 người. Khi sa bẫy lừa đảo, 7 nạn nhân phải làm việc với cường độ cao, bị đánh đập thường xuyên bằng gậy và dây điện, dọa giết hoặc bán đi nơi khác. Đối tượng Trần Quang Quyết. Ảnh: Internet Khi các nạn nhân muốn trở về nhà, các đối tượng yêu cầu anh Puih Thái phải báo gia đình chuyển 90 triệu đồng, các nạn nhân còn lại phải chuyển khoản 150 triệu đồng chi phí “bồi thường hợp đồng lao động”. Được biết, Trần Quang Quyết cũng từng là 'nạn nhân' bị bóc lột. Cơ quan chức năng xác định Quyết đã vi phạm hành vi “Mua bán người” có tính chất vô cùng nghiêm trọng, nằm trong đường dây buôn bán trái phép ảnh hưởng đến tính mạng con người. Ban chuyên án cũng đã hoàn chỉnh thủ tục, tiến hành bàn giao hồ sơ và đối tượng để cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

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