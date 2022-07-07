Bị cáo L. có hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Hành vi trên khiến nhiều người không khỏi xót thương cho người vợ đã không may tử vong vì trận hành hung thương tâm.

Xác nhận trong vụ án, nạn nhân là chị Lê Thị Mai (24 tuổi, trú cùng xã), kém L. 19 tuổi. Chị Mai và L. sống chung như vợ chồng với Linh và có với nhau một người con vào năm 2019.

Dẫn tin từ Zingnews, ngày 7/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Bùi Lê Duy Linh (43 tuổi, trú tại xã Hoà Tiến, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) 12 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cáo trạng, Linh từng có 4 tiền án về các tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản và Cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, ngày 2/7/2020, Linh được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Ngày 25/8/2021, Linh hoàn thành cai nghiện về lại gia đình.

Bị cáo Linh tại phiên tòa. Ảnh: Zingnews

Tuy nhiên, khi về nhà, vì nghi chị Mai có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, L. ra tay đánh đập vợ không thương tiếc.

Theo Báo giao thông, khoảng 22h30 ngày 28/8/2021, Linh nhìn thấy chị Mai đang bấm điện thoại nên ghen tuông rồi đánh chị Mai. Bị đánh, nạn nhân bỏ chạy ra sân thì bị té ngã và bị Linh tiếp tục đánh.

Lúc này, chị Mai van xin đừng đánh nữa thì Linh bế con vào phòng ngủ, bỏ mặc chị Mai nằm dưới nền nhà. Khoảng 10 phút sau, thấy chị Mai nôn ói nên Linh cùng người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị Mai đã tử vong sau 8 ngày điều trị.

Tại bản kết luận pháp y, nạn nhân bị chấn thương sọ não, tụ máu não, phù não nặng dẫn đến choáng, hôn mê não không hồi phục. Tại phiên toà, bị cáo Linh đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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