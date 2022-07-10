Người đàn ông đang đi trên đường thì bị sét đánh, tử vong tại chỗ

Xã hội 10/07/2022 13:42

Theo ghi nhận, người này đang chạy xe máy đi làm thì bị sét đánh, trước đó trời mưa lớn.

Dẫn nguồn trên báo Thanh niên cho hay, sét đánh khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, chiếc xe máy người này sử dụng khi di chuyển cũng bị sét đánh rách phần yên bên phải, bông cháy đen vương vãi trên nền đường.

Tại hiện trường, thi thể người bị sét đánh đã được phủ kín, đồng thời người dân cùng lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi, liên lạc và bàn giao nạn nhân cho gia đình.

Ông Đặng Văn Phiến, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, (H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cũng đã xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ sét đánh khiến một người đàn ông tử vong. Thời điểm trước đó mưa rất lớn, mưa nhỏ lại lúc xảy ra vụ việc.

Người đàn ông đang đi trên đường thì bị sét đánh, tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Người đàn ông bị sét đánh tại Thái Bình. Ảnh: Thanh niên

Theo nguồn tin từ Báo giao thông, nạn nhân là ông L.V.I (53 tuổi, trú tại thôn Hưng thịnh, xã Đông Xuyên, H.Tiền Hải, Thái Bình), làm nghề thầu xây dựng. Sáng nay, người này chạy xe máy đi làm. Khi đang di chuyển trên đường ĐH 31 (đường cứu nạn, cứu hộ) đến địa phận xã Đông Hoàng thì bất ngờ bị sét đánh không qua khỏi. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Bình liên tục có người bị tử vong do sét đánh trúng.

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