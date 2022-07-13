Tuyên án tử hình kẻ thủ ác lợi dụng lúc đi mượn tiền giết luôn chủ nhà để cướp tài sản

Xã hội 13/07/2022 09:36

Cái kết cho kẻ ác với 2 tội danh giết người và cướp tài sản: tử hình.

Dẫn nguồn tại Zingnews mới đây, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động tại xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm), xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Văn Luyến (SN 1980, trú xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 6/2021 Luyến từ Kiên Giang đến huyện Bảo Lâm làm thuê cho nhiều hộ gia đình tại đây. Sau đó, đối tượng nhận trông coi nhà cửa, làm vườn cho một gia đình ở thôn 13, xã Lộc Ngãi và quen biết với ông Bùi Văn Thăng (SN 1960), chủ rẫy cà phê bên cạnh.

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Đối tượng Đặng Văn Luyến giết người, cướp tài sản. Ảnh: Zingnews

Sáng 8/1, do muốn có tiền để mua xe máy, Luyến đến nhà chòi bên hồ của ông Thăng để hỏi mượn tiền vì biết ông Thăng vừa bán cà phê. Khi đến nơi, lợi dụng lúc ông Thăng không để ý, đối tượng dùng xà beng đánh liên tiếp từ phía sau khiến nạn nhân ngã gục bất tỉnh.

Sau đó, Luyến kéo ông Thăng vào bụi cây gần bờ hồ Đăk Long Thượng, vứt hung khí xuống hồ và quay trở lại lục lọi, tìm kiếm lấy đi số tiền trong bóp và một điện thoại của nạn nhân.

Vụ án xảy ra không ai hay biết. Nhiều ngày sau, do không thấy ông Thăng đến tiêm vắc xin Covid-19 theo lịch ông này đã đăng ký, chính quyền thôn đã đến nhà tìm gặp.

Tuyên án tử hình kẻ thủ ác lợi dụng lúc đi mượn tiền giết luôn chủ nhà để cướp tài sản - Ảnh 2
Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zingnews

Theo nguồn báo Công an, khi đến nhà, gọi mãi không thấy ông Thăng trả lời, nghĩ rằng ông đang ở phía sau nhà nên mọi người ra sau tìm kiếm, phát hiện ông Thăng nằm khuất trong bụi cây ven hồ, cơ thể trong tình trạng tím tái, có nhiều vết thương. Sự việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Bảo Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự điều động những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, khẩn trương đến hiện trường, tập trung làm rõ sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó xác định Đặng Văn Luyến là thủ phạm gây án và tiến hành bắt giữ đối tượng. Qua đấu tranh, đối tượng Luyến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội danh trên là tử hình.

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